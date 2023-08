Slovenský MMA zápasník Ľudovít Klein v noci na nedeľu nastúpil do svojho siedmeho zápasu v najprestížnejšej zápasníckej organizácii UFC. Rodák z Nových Zámkov odchádzal z dramatického súboja ako víťaz, pričom si pripísal už štvrté víťazstvo v zámorskej organizácii. Jeho krásna partnerka mu fandila z pohodlia obývačky.

Dvadsaťosemročný bojovník sa stal historicky prvým Slovákom, ktorý dostal šancu účinkovať medzi zápasníckou smotánkou v slávnom UFC. Klein tu debutoval v septembri 2020 a počas troch rokov nazbieral sedem zápasov. Aktuálne tiahne slušnú zápasovú bilanciu, keď neprehral v štyroch súbojoch v rade.

Lajoš si "zelené políčko" pripísal i v nedeľu, keď v trojkolovom boji zdolal v americkom Nashville Ignacia Bahamondesa z Čile. Mnohí odborníci dávali slovenskému zápasníkovi len malé šance, avšak v zápase ukázal výbornú prípravu, vďaka čomu zvíťazil na body u všetkých rozhodcov. "Súper bol veľmi tvrdý. Zároveň to bol prvý protivník, ktorý bol mladší ako ja. Som veľmi šťastný, pretože som sa pripravoval naozaj tvrdo a dnes som to mohol predviesť," uviedol Klein po zápase. Kleinova krásna partnerka Nikoleta Anhová priamo v nashvilleskej Bridgestone Arene nebola, avšak svoju polovičku naplno podporovala z obývačky na Slovensku so zatajeným dychom.