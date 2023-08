Slovenský cyklista Peter Sagan svoj rozlúčkový svetový šampionát na ceste nedokončil. Trojnásobný majster sveta necelých 120 km pred cieľom neudržal na náročnom mestskom okruhu v Glasgowe tempo s najlepšími a z pretekov elite odstúpil. Do cieľa neprišiel ani jeho krajan Matúš Štoček.

Tridsaťtriročný Sagan ako jediný v histórii dokázal vyhrať MS trikrát za sebou - dúhový dres si obliekol v rokoch 2015 v Richmonde, 2016 v Dauhe i 2017 v Bergene. Až šesťkrát sa dostal medzi elitnú desiatku, vlani vo Wollongongu skončil siedmy. V Glasgowe však už nepatril v cestných pretekoch k favoritom. Na budúcu sobotu sa ešte na šampionáte v Glasgowe predstaví v cross country v horskej cyklistike, keďže si v tejto disciplíne chce vybojovať miestenku na budúcoročné OH v Paríži.

"Tak a to je všetko, moje posledné preteky na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike sú za mnou! Reprezentoval som svoju rodnú krajinu, Slovensko, na svetovej scéne, na cestách na troch kontinentoch a bol som hrdý na to, že som mohol nosiť naše národné farby a bojovať o titul najlepšieho jazdca sveta. Mal som obrovskú česť a privilégium vyhrať tri ročníky po sebe, v rokoch 2015, 2016 a 2017, a moje tri roky v dúhovom drese budú vždy vrcholom mojej kariéry. Ďakujem Medzinárodnej cyklistickej únii a organizátorom za ďalšie vzrušujúce preteky a gratulujem Van der Poelovi k zaslúženému víťazstvu," uviedol Sagan na sociálnych médiách.

Nedeľné strhujúce preteky v Škótsku museli na takmer hodinu prerušiť pre protest klimatických aktivistov. "Tá dlhá pauza preteky až tak neovplyvnila. Po nej sa to však nakoplo a išlo sa rýchlo až na okruhy. Tam sa išlo tri-štyri kolá naplno a nezostalo tam potom veľa ľudí, ktorí mohli bojovať o titul," uviedol Sagan k priebehu pretekov, ktoré pre seba napokon získal po sólovom ataku Holanďan Mathieu van der Poel.

Po príjazde do ulíc najväčšieho škótskeho mesta stratil Sagan kontakt s hlavným pelotónom v treťom z desiatich kôl okruhu a napokon sa rozhodol odstúpiť. Ešte výraznejšie za najlepšími zaostával v tom čase aj druhý slovenský zástupca v štartovej listine Štoček a ani on do cieľa 271,1 km dlhej trasy z Edinburghu do Glasgowa neprišiel."Zo začiatku to bolo v pohode. Skúsil som sa dostať do úniku, no nevyšlo to. Držal som sa teda v balíku. Na prvý kopec ešte v nájazde som prišiel vpredu okolo 30. pozície, no následne preteky pre protest zastavili. Stáli sme tam veľmi dlho. Následne sa tempo nakoplo a mal som veľký problém tam ostať. Už som aj trochu strácal. Vrátili sme sa v skupinke späť tesne pred okruhmi, ale už som bol pozične vzadu a keď sa tam začalo nastupovať, bola to už jasná vec - že sa to bude trhať. Dal som ešte dve kolá a potom to už bolo vybavené," uviedol Štoček pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).