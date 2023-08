Pripomína to nekonečnú ságu. Čo bráni prestupu Róberta Polievku z Banskej Bystrice do Slovana Bratislava? Agent reprezentačného útočníka vniesol viac svetla do prípadu.

Podľa Michala Holeščáka má Polievka záujem prestúpiť do Slovana. Útočník sa s majstrom najvyššej slovenskej súťaže dohodol na podmienkach, no prestup doteraz stroskotal na požiadavkách Banskej Bystrice. „Spomínala sa suma na úrovni pol milióna, plus bonusov v podobe každej účasti v zápase skupinovej fázy niektorej európskej súťaže, výmenou hráčov a prípadného ďalšieho predaja, čo je na slovenské pomery veľmi slušná ponuka,“ hovorí Holeščák pre tvnoviny.sk.

Slovan podľa neho ponúka Polievkovi kontrakt na štyri roky (tri roky plus predĺženie o rok). „Za tie štyri roky by si Banská Bystrica prišla na zaujímavé peniaze. Bystrica však má inú predstavu ohľadom sumy a požaduje vyššiu čiastku.“

Viceprezident „belasých“ Ivan Kmotrík mladší na instagram pridal príspevok s textom: „Pripravuje sa posila do útoku.“ Tú chcú oznámiť do prvého zápasu proti Maccabi Haifa v Lige majstrov. Holeščák si myslí, že v Slovane si stanovili limit na kúpu hráča a nebudú svoju ponuku enormne zvyšovať. „Všetko bude záležať na majiteľovi Dukly. V hre je totiž aj predĺženie zmluvy a nová, nadštandardná ponuka v Banskej Bystrici. Ani to však neznamená, že by bol jeho transfer ohrozený,“ hovorí.

Polievka mal v posledných týždňoch na stole viacero ponúk. „Niektoré, aj z Robovej strany, neboli akceptovateľné. Výrazný záujem bol z juhokórejského Jeonbuku, z Turecka, ale aj z iných krajín. Robo sa však pozerá aj na reprezentáciu, v ktorej by sa chcel udržať, a preto chce zostať na očiach. Zo všetkých doterajších ponúk bola tá od Slovana najlukratívnejšia a aj mu dávala najväčší zmysel,“ pokračuje útočníkov agent.

Najlukratívnejšia bola pre futbalistu ponuka z Kórey. „Robo by tam dostal možno až 1,5-násobne viac, než by dostal hocikde v Európe, ale už zo spomenutých dôvodov to hráč odmietol. V rámci Európy dal doteraz najvyššiu ponuku Slovan,“ odhaľuje Holeščák.

Medzi záujemcami o služby nášho útočníka boli aj talianska Reggina, holandský Heerenveen, švajčiarsky FC Zürich, turecké kluby Alanyaspor a Göztepe, grécky AEK Atény, kluby z Česka a Poľska a ozval sa aj záujemca z Ruska. „Boli to Krídla Sovietov Samara. Toto sme však z pochopiteľných dôvodov ihneď odmietli.“