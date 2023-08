BRATISLAVA - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov so Zrinjskim Mostarom 2:2 a zaistili si tak účasť minimálne v skupinovej fáze Konferenčnej ligy. Obrovskú radosť z postupu má aj politička Romana Tabák, ktorá tentoraz nesledovala svojich miláčikov z VIP, ale bola medzi skalnými fanúšikmi. V kotli sa nevídane odviazala.

Na tento prestížny duel 2. predkola Ligy majstrov si našlo cestu mnoho známych osobností, ktorí zaplnili luxusné priestory Tehelného pola vo VIP. Suverénne najviac pozornosti na seba však strhla poslankyňa NR SR Romana Tabák. Rodáčka z Bratislavy po postupe Slovana z 1. predkola sľúbila, že najbližší zápas v pohárovej Európe bude sledovať už z "kotla" spoločne s ultras „belasými“. Neboli to len prázdne slová a svoj sľub dodržala.



Do obávaného sektoru C prišla fandiť nášmu ligovému majstrovi s osobným asistentom Martinom Murckom a kamarátom Michalom. „Úprimne musím povedať, že medzi ultras som sa cítila omnoho lepšie, ako vo VIP. Atmosféra bola úžasná. Sú tam omnoho väčšie emócie, ľudia sú srdeční. Cítila som sa jednoducho ako v nejakej veľkej športovej rodine. Skvelé bolo aj to, že sme sa od radosti spontánne objímali, keď padli góly. V tomto kotli to jednoducho viac žije a vo VIP je to akoby viac také izolované,“ prezradila exkluzívne pre Šport24.sk.



Niekdajšia tenistka si zápas spolu so skalnými priaznivcami náramne užívala. Poslankyňa si išla miestami hlasivky vykričať. Dopriala si aj pivo. Tabák sa napokon nechala strhnúť divokou atmosférou natoľko, že si odrazu vyzliekla aj tričko a ostala len v podprsenke. Exkluzívne pre Šport24.sk prezradila, čo ju k tomu viedlo. Taktiež sme sa dozvedeli, či sa do kotla medzi skalných ešte vráti a takisto to, prečo sa viezla v aute s kapitánom Slovana Vladkom Weissom. Viac sa dozviete v galérii