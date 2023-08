Už bol jednou nohou na odchode, nakoniec sa s vedením Slovana Bratislava dohodol, že zotrvá minimálne do konca predkôl európskych pohárových súťaží. Aleksandar Cavrić opäť ukázal, aký je pre Slovan dôležitý, no otázka jeho budúcnosti je stále nezodpovedaná.

Úradujúci slovenský majster zvládol utorňajšiu odvetu 2. predkola Ligy majstrov proti Zrinjski Mostar. Góly Cavrića a Zuberuho katapultovali "belasých" do ďalšej fázy najslávnejšej klubovej súťaže na svete.

Srbský útočník bol jeden z hlavných strojcov postupu, no ak by ste sa ho spýtali, kam budú smerovať jeho ďalšie futbalové kroky, asi by ste sa jasnej odpovede nedočkali. Kormidelník bratislavského celku má v tom jasno: "Pre nás je nenahraditeľný."

Ofenzívny líder dostal lukratívnu ponuku z Ruska. O jeho služby sa zaujíma Rubin Kazaň. Najväčšou túžbou Cavrića je však zotrvať na Tehelnom poli: "S Čavrom máme džentlmenskú dohodu. Ak by dostal výnimočne dobré podmienky, môže odísť. Zaslúži si to za to, akú robotu odviedol pre klub za 7 a pol roka," uviedol Vladimír Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii.

Lepšieho by nenašli: "Aleksandar chce v Bratislave zostať žiť, má rodinu, miluje klub, čo opäť dokázal na ihrisku. Jeho odchod by bol stratou aj z toho dôvodu, že kvalitnejšieho by sme za také financie nedokázali získať," dodal 58-ročný tréner.