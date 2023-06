Dunajská Streda - Novou posilou futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda sa stal Poliak Konrad Gruszkowski. Dvadsaťdvaročný obranca prišiel na Žitný ostrov z poľskej Wisly Krakov a podpísal zmluvu do leta roku 2025 s možnou opciou na ďalší ročník.

Gruszkowski má na svojom konte spolu 37 štartov v najvyššej poľskej Ekstraklase v priebehu ročníkov 2020/21 a 2021/22. V klube sa stretol aj s terajším trénerom DAC-u Adrianom Guľom. Uplynulú sezónu strávila Wisla v druhej najvyššej súťaži a pravý bek odohral 15 duelov. "Som šťastný, pretože prichádzam do veľmi kvalitného mužstva, v drese ktorého môžem bojovať o tie najvyššie méty. V poslednej sezóne som hrával menej, preto som cítil potrebu zmeniť prostredie. Veľmi ma potešila ponuka DAC-u, kde môžem znova spolupracovať s trénerom Guľom. Viedol ma už vo Wisle Krakov a pod jeho vedením som sa cítil výborne. Bol doteraz najlepším trénerom v mojej kariére. Verím, že budem prospešný klubu, ktorému sa chcem za dôveru odvďačiť každodennou tvrdou prácou v tréningu a dobrými výkonmi v zápasoch," uviedol po podpise dvojročného kontraktu mládežnícky reprezentant Poľska.

Športový riaditeľ Dunajskej Stredy Jan Van Daele uviedol, že poľský mladík bol na zozname možných posíl už dlhšiu dobu: "Navyše, o hráčovi máme kompletné informácie z prvej ruky vďaka nášmu trénerovi, ktorý ho v minulosti viedol. Je to talentovaný hráč s výrazným potenciálom, zároveň však už aj so značnými skúsenosťami z poľskej najvyššej súťaže aj z reprezentácie do 21 rokov. Naskytla sa nám výhodná príležitosť na jeho získanie a sme veľmi radi, že sme ju dokázali využiť. Očakávame, že od prvého dňa zvýši konkurenciu na pozícii pravého obrancu."