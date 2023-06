Vedenie fortunaligového futbalového klubu MFK Ružomberok podpísalo dvojročný kontrakt s 27–ročným obrancom Jurajom Kotulom. Odchovanec Slovana Bratislava odohral uplynulé dve sezóny v MFK Zemplín Michalovce, no má za sebou tiež misiu v Zbrojovke Brno.

"Prvotné bolo oslovenia manažéra ružomberského klubu Milana Bezáka a potom sa môj príchod začal riešiť. Veľmi sa teším, že sa prestup podaril zrealizovať. Očakávania sú veľké, no v prvom rade chcem byť zdravý. Tiež si želám, aby celé mužstvo obchádzali zdravotné problémy a spoločne sa nám darilo. Tamojší klub vnímam veľmi pozitívne, preto som aj zvolil tento krok. Ružomberok je na Slovensku určitá značka," uviedol Kotula po spečatení spolupráce s Liptákmi.

Galčíkov koniec prekvapil

Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina sa rozhodlo rozviazať kontrakt s Rolandom Galčíkom. Útočník sa po ročnom pôsobení pod Dubňom vracia do Podbrezovej. Fortunaligový klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

"Nebol som spokojný s odohratým časom na ihrisku a po vzájomnej komunikácii s trénerom sme sa dohodli, že najlepším riešením bude môj návrat do Podbrezovej. Som rád, že sa kluby dohodli," povedal Galčík. Ten prišiel do Žiliny v zime 2022, keď jarnú časť odohral v Podbrezovej, ktorej pomohol k postupu do najvyššej slovenskej súťaže.

Trénera Jaroslava Hyneka jeho rozhodnutie prekvapilo: "Jeho progres a prínos pre tím bol s pribúdajúcimi zápasmi výraznejší. Momentálne sme mu však nevedeli garantovať taký priestor a vyťaženie, aké by si želal. Preto sa rozhodol vrátiť po obojstrannej dohode klubov do Podbrezovej."

Rymarenko zostáva v Dukle

Vedenie futbalového klubu MFK Dukla Banská Bystrica sa dohodlo s vicemajstrovskou Dunajskou Stredou na prestupe Martina Rymarenka, ktorý hosťoval pod Urpínom od minulého augusta. Piaty tím uplynulej fortunaligovej sezóny s ním podpísal trojročnú zmluvu. Informovali o tom oficiálne webstránky oboch klubov.

"Vyriešenie zotrvania Martina v klube bolo našou prioritou, po vlaňajšom hosťovaní sme mali opciu na prestup. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zrealizovať prestup z Dunajskej Stredy. Veríme, že bude patriť aj v novej sezóne k lídrom tímu na ihrisku a v kabíne," povedal športový riaditeľ Dukly Jozef Mores.

Dvadsaťštyriročný ofenzívny hráč zaznamenal v predchádzajúcej sezóne šesť gólov.



Pavúk už v Michalovciach

Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol slovenský útočník Daniel Pavúk. V uplynulej sezóne obliekal dres Podbrezovej, v novom pôsobisku podpísal dvaapolročný kontrakt. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Z michalovského tímu odišlo po sezóne 2022/2023 desať hráčov, okrem Pavúka zatiaľ pribudol iba stredopoliar Martin Bednár. V novom pôsobisku bude hrať pod vedením nového michalovského trénera Mareka Petruša, ktorý takisto pochádza z Prešova. "Boli sme spolu v staršom doraste Prešova, keď sme v lige skončili na 3. mieste. Dobre sa poznáme a aj on ma kontaktoval a mal záujem o moje služby. Verím, že si navzájom pomôžeme," uviedol Pavúk.

V predošlom pôsobisku sa v ročníku 2021/2022 prezentoval 16 gólmi, ktorými pomohol Podbrezovej k postupu do najvyššej súťaže. V ročníku 2022/2023 mal v 32 dueloch bilanciu 5 gólov a 2 asistencie. "Môj osobný cieľ je hrať čo najviac minút a podávať čo najlepšie výkony. V neposlednom rade chcem dávať góly, keďže som útočník a je to moja úloha. Pevne dúfam, že sa prebojujeme do prvej šestky. To je moja ďalšia ambícia. Predsa len, zápasy v skupine o titul sú iné. Majú lepšiu úroveň, hrajú sa na lepších štadiónoch a pred dobrou diváckou kulisou," poznamenal Pavúk.