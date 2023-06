Bratislava - Futbalový majster sveta z roku 2006 Alessandro del Piero je toto leto patrón talianskych futbalových aktivít na Slovensku. Historicky najlepší kanonier Juventusu Turín zdôraznil v stredu v Bratislave, že šport všeobecne otvára deťom nové príležitosti.

Tohtoročný Italia Soccer Camp bude trvať od 10. do 14. júla a je zameraný aj na deti zo sociálne slabších rodín.

"Chcem poďakovať za túto zaujímavú príležitosť. Ako otec viem, že futbal a celkovo šport, pomáha deťom a dáva im nové príležitosti," uviedol del Piero na tlačovej konferencii. Vyzdvihol aj tohtoročné zameranie na deti z chudobnejších pomerov - pripomenul, že práve z náročných podmienok pochádzajú často špičkoví hráči.

"Tie najťažšie životné podmienky sú niekedy tie najlepšie. Ja som hrával futbal na ulici a na poliach. Nemali sme špeciálne trávniky alebo štadióny. V tomto to majú dnes deti možno lepšie, majú perfektné zázemie. Netreba však zabúdať na to, že veľa talentov sa rodí v Brazílii, Argentíne i afrických krajinách," povedal víťaz Ligy majstrov z roku 1996. Za príklad dal kapitána úradujúcich svetových šampiónov Lionela Messiho, dvojnásobného majstra sveta z rokov 1994 a 2002 Ronalda i krajana a spoluhráča zo "Starej dámy" Morena Torricelliho, s ktorým vyhral Ligu majstrov. "Treba, aby bol futbal pre deti šťastím, aby bol radosťou. To sa má zmeniť, až keď sú staršie. Deti treba učiť predovšetkým rešpektu voči ostatným ľuďom," povedal del Piero. S univerzálnou radou pre mladých futbalistov bol však opatrný: "Nerád dávam rady, myslím si, že neexistuje štandardný život, ani štandardná situácia. Nielen vo futbale, ale aj v živote. Pokiaľ je niekto motivovaný a ide si za svojím cieľom, nepotrebuje veľmi radiť. Ja som mal dobrých trénerov, ale boli dobrí aj preto, že som ich počúval. Z negatívnych ohlasov som nebol rád, ale to ma hnalo dopredu a učil som sa viac."

Šesťnásobný taliansky majster pripomenul aj dlhodobú "spoluprácu" medzi talianskym a slovenským futbalom. V Serii A hralo v predchádzajúcich rokoch viacero zvučných mien vrátane Stanislava Lobotku, ktorý získal s Neapolom prvý domáci titul od sezóny 1989/90. "Slovensko je rodisko viacerých šampiónov, ktorí hrajú u nás v Taliansku. Je tu teda športová spolupráca," povedal del Piero, ktorý odľahčene dodal, že zo slovenských obrancov v Serii A by sa bál najviac Milana Škriniara.

Dejiskom Italia Soccer Campu pre deti od 7 do 14 rokov bude areál akadémie FC Petržalka. Podujatie, ktoré absolvoval v minulosti aj Lukáš Haraslín, podporuje VÚB Banka i Generali Group a je pravidelne pod patronátom známych talianskych futbalistov. V predchádzajúcich rokoch to boli napríklad Franco Baresi, Roberto Baggio, Toto Schillaci či Demetrio Albertini.