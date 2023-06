FOTO Vavrov gól nám zachránil krk. AHA, ako to prežívala atraktívna frajerka

Vaduz - Slovenskí reprezentanti si odniesli ďalšie 3 cenné body za "utrpenú" výhru na pôde Lichtenštajnska 1:0. Hrdinom náročného zápasu sa stal obranca Denis Vavro, ktorý šikovnou hlavičkou rozhodol o víťazstve Slovenska.

Slováci sa snažili byť aktívni od samotného začiatku, no výrazne nám chýbala potrebná kvalita hry a súper z Lichtenštajnska sa držal v zápase zubami nechtami. Po dvoch výhrach nad silnými súpermi sme očakávali hladký priebeh, ale opak bol pravdou a zápas s Lichtenštajnskom nám pripomenul výkon proti Luxembursku, v ktorom sme stratili body hneď na začiatku kvalifikácie na ME 2024.

Slovenských futbalistov a aj fanúšikov pred televízormi vykúpil z utrpenia obranca Denis Vavro, ktorý si v prvej minúte nadstaveného času nabehol na tečovanú loptu a suverénnou hlavičkou poslal Slovákov do vedenia. Vavro je hráčom dánskeho FC Kodaň a v predošlej sezóne odohral za tím hlavného mesta Dánska 41 zápasov vo všetkých súťažiach. Z pozície stopéra má skôr defenzívne povinnosti a góly sa mu podarí streliť iba sviatočne, no gól proti Lichtenštajnsku má pre nás cenu zlata. Aj vďaka jeho hlavičke máme na konte pozoruhodných 10 bodov zo 4 zápasov a pred našimi hlavnými súpermi o postup Islandom a Bosnou Hercegovinou máme náskok 7 bodov po 4 kolách. Skupinu J vedie Portugalsko, ktoré má zatiaľ plný počet bodov aj keď proti Islandu ich musel zachrániť Cristiano Ronaldo a to gólom z 89. minúty.

Rovnako a možno ešte o niečo väčšiu radosť ako fanúšikovia pred televízormi mala aj nádherná priateľka Denisa Varva. Šárka Péková pridala na sociálne siete video, kde sa raduje z gólu jej frajera Denisa. "Toto je moj frajer. Som na teba pyšná! Nie len ja, ale aj celá rodina." Šárka je veľkou fanúšičkou futbalu a hlavnou oporou slovenského hrdinu. Spoločne žijú v Kodani a tvoria naozaj krásny párik.