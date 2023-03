BRATISLAVA - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v derby zápase 22. kola Fortuna ligy nad Spartakom Trnava 4:1.

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 4:1 (3:0)

Góly: 17. Kucka, 37. Čavrič, 39. Abubakari, 81. Barseghjan - 59. Kóša

Napriek tomu však "belasí" obsadili po základnej časti druhú priečku, o bod za Dunajskou Stredou. Spartak začne skupinu o titul ako tretí tím tabuľky, keď nazbieral 40 bodov a zaostal za lídrom o 8 bodov.

Domáci sa dostali do vedenia po štvrťhodine hry, keď po centri Weissa predĺžil loptu na zadnú žrď De Marco a hlavičkou otvoril skóre zápasu Kucka. "Belasí" sa do prestávky presadili ešte dvakrát, najskôr v 37. minúte dorazil loptu do brány Čavrič a o dve minúty zaznamenal premiérový gól za Slovan útočník Abubakari.

Po zmene strán sa Slovan stiahol do hlbšieho bloku. V 59. minúte sa podarilo znížiť striedajúcemu Kóšovi. Spartak si však v závere nedokázal vypracovať tlak a jeho odpor definitívne zlomilo vylúčenie Koštrnu. Po faule hosťujúceho obrancu uzavrel konečný stav na 4:1 z pokutového kopu Barseghjan.