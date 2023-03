DUNAJSKÁ STREDA - Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do semifinále Slovnaft Cupu. V stredajšom štvrťfinále zvíťazili v Dunajskej Strede nad druholigovým FC ŠTK 1914 Šamorín po penaltovej dráme 2:1. Duel mal emotívnu dohru a brankár hostí Attila Horváth.

Druholigista predviedol proti nášmu majstrovi veľmi dobrý výkon. Šamorín viedol na štadióne Dunajskej Stredy, kde sa štvrťfinále Slovenského pohára uskutočnilo už od 6. minúty po góle Lukáša Szaba. Slovan vyrovnal v 41. minúte zásluhou Tigrana Barseghyana. Viac gólov nepadlo a zápas dospel až na pokutové kopy. Tie lepšie zvládli „belasí“ a s odretými ušami postúpili do semifinále Slovnaft cupu. „Zápas so šťastným koncom pre nás. Ešte pred výkopom som hovoril, že sú také pohárové duely, v ktorých síce ste v úlohe favorita, ktorá však nič nemusí znamenať. Vedeli sme, že Šamorín bude behať a snažiť sa, mali v podstate domáce prostredie,“ povedal po zápase tréner hostí Vladimír Weiss starší.



V mužstve Šamorína panovalo po neúspešnom penaltovom rozstrele obrovské sklamanie. Hráči ležali na trávniku a nemohli uveriť tomu, že naozaj v pohári končia. Po zápase však cítili veľkú hrdosť za výkon, ktorý predviedli. „Bol to ťažký zápas, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Myslím si, že sme hrali viac ako vyrovnanú partiu so Slovanom, čoho výsledok bolo, že museli nasadiť svojich najlepších hráčov do hry. Penalty už bohužiaľ boli lotéria a žiaľ sa šťastena otočila proti nám. Sme to z toho veľmi sklamaní, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť,“ zdôraznil po zápaseAttila Horváth.



Práve brankára Šamorína zasiahol neúspech v pokutových kopoch azda najviac. Mladík, ktorý má len 21 rokov sa rozplakal. V našich futbalových končinách už nie je príliš zvykom, že futbalisti prejavia takéto emócie. Došlo však aj na pekné gesto. Jeho brankársky kolega zo Slovana Bratislava neváhal a mladého slovenského gólmana prišiel okamžite utešovať. „My sa s Erikom poznáme už dlhšie a je to môj veľmi dobrý kamarát. Chcel, takisto ako ja postúpiť a mrzelo ho to, že sa im nepodarilo postúpiť. Po penaltách som hneď za ním išiel a snažil som sa ho utešiť. Povedal som mu, že nech dá hlavu hore a aby neprestal na sebe ďalej makať. Tak to v športe je, raz ste hore, druhýkrát dole,“ vysvetlil pre Šport24.sk Martin Trnovský.