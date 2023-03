BRATISLAVA – Na jeseň minulého roka v pozícii generálneho riaditeľa ŠK Slovan Bratislava oficiálne skončil Ivan Kmotrík mladší. Ubehlo len šesť mesiacov a situácia sa úplne otočila, pretože sa na post šéfa „belasých“ vracia. Verejnosti predstavil, aké sú jeho plány a vyjadril sa aj ku komplikovanému vzťahu s trénerom Vladimírom Weissom (59).

Kmotrík mladší oficiálne odišiel na jeseň minulého roka z pozície generálneho riaditeľa spoločne s Richardom Trutzom a celým tímom skautov. Napriek tomu naďalej chodil na zápasy Slovana Bratislava a bol v kontakte s vedením. Na domácich zápasoch sedel so železnou pravidelnosťou vo VIP priestoroch Tehelného pola. Navonok to teda vyzeralo tak, akoby ani neodišiel.



Pred niekoľkými dňami začali silnieť fámy o tom, že sa do funkcie generálneho riaditeľa vráti, čo sa napokon aj stalo. Otázne však je, dokedy. „Chcem sa pokúsiť priniesť nový impulz a pomôcť klubu. Do svojej funkcie sa vraciam s cieľom stmeliť tím ľudí pracujúcich v Slovane, aby sme držali spolu a spoločne zabojovali o piaty majstrovský titul v rade. Funkcie sa nateraz ujímam do konca sezóny. Pokiaľ budem mať po nej priestor implementovať svoju víziu a štruktúru klubu, a bude mi naďalej prejavená dôvera, budem veľmi rád pokračovať,“ povedal Ivan Kmotrík mladší.



Počas posledných mesiacov pôsobenia Kmotríka mladšieho v Slovane sa v kuloároch hovorilo o tom, mal mať nezhody s trénerom Weissom. „Počas uplynulých dní som sa viackrát stretol s trénerom Vladimírom Weissom, všetky veci máme vyjasnené, obaja sme pripravení urobiť všetko, čo bude v našich silách, pre dobro Slovana. Máme spoločný cieľ a budeme sa snažiť zvládnuť to, čo nás čaká. A bude toho veľa,“ zdôraznil.



Fámy o údajných nezhodách vyvrátil aj tréner Weiss. „Ako sám odišiel, tak sa aj vrátil a je všetko v poriadku. Opäť je generálnym riaditeľom a som tomu len rád. Verím, že budeme aj naďalej dobre vychádzať, tak ako doteraz,“ odhalil Weiss.



