Michalovce - S novým trénerom, viacerými novými tvárami v tíme a ambíciou absolvovať úspešnejšiu sezónu než nedávne, vstúpia do nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže futbalisti MFK Zemplín Michalovce.

Hlavný kormidelník Marek Petruš, ktorý v medzisezónnom období nahradil Norberta Hrnčára, by v tíme rád privítal ešte troch rozdielových hráčov. Na prahu nového ročníka si uvedomoval nelichotivé výsledky z prípravného obdobia, no zároveň pripomenul, že tie vyplynuli aj z nasadenia všetkých hráčov tímu vrátane viacerých mladíkov.

Michalovčania odohrali sedem prípravných duelov, z ktorých zvíťazili iba v jednom (1:0 nad maďarskou Kazincbarcikou) a strelili v nich iba dva góly. "Výsledky neboli najlepšie, no treba povedať, že príležitosť dostali všetci hráči vrátane piatich hráčov, ktorí končia v doraste. Budúcnosť majú pred sebou. Na jednej strane nás mrzia výsledky, no na druhej dostal každý šancu," poznamenal Petruš. V pozícii nového kormidelníka sa musel vyrovnať s výraznou fluktuáciou hráčov. Z tímu odišlo desať hráčov, prišlo šesť a ďalší sú v štádiu riešenia. "Z tímu odišlo veľa hráčov, postupne sme začali riešiť príchody. Niektoré ešte nie sú doriešené a tak je náš cieľ do najbližšieho obdobia príchod 2-3 rozdielových hráčov. Tí by mali zvýšiť našu kvalitu a zároveň pomôcť stabilizovať káder," prezradil Petruš.