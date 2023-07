Kodaň - Víťaz cyklistickej Tour de France Jonas Vingegaard zažil v stredu triumfálny návrat do Dánska. Jazdca tímu Jumbo-Visma privítali v rodnej krajine tisíce fanúšikov.

"Vingegaard!, Vingegaard!, Vingegaard!," jasal dav na námestí pred mestskou radnicou v Kodani. Dvadsaťšesťročný cyklista sa druhýkrát v kariére stal víťazom najprestížnejších etapových pretekov sveta, keď obhájil vlaňajšie prvenstvo. "Je stále ťažké uveriť tomu, že som dvakrát za sebou vyhral Tour de France. Ak by mi to niekto povedal pred piatimi rokmi, asi by som mu neveril, alebo by som mu odvetil, že to je nemožné," vyznal sa dánsky národný hrdina z balkóna radnice.

Vingegaard priletel do Kodane súkromným lietadlom a odetý v žltom drese pre celkového víťaza Tour sa vydal na slávnostnú jazdu mestom v kabriolete. Fanúšikovia, mnohí mávajúcimi národnými vlajkami, ho sprevádzali celou cestou z letiska do centra metropoly. Na námestí pred radnicou sa zhromaždili podľa AFP desiatky tisíc priaznivcov. "Som tvoja veľká fanúšička a nie som jediná. Získal si si srdcia všetkých Dánov. Sme na teba hrdí," poďakovala sa Vingegaardovi počas slávnostného príhovoru dánska premiérka Mette Frederiksenová.

Vingegaard dokázal obhájiť triumf na Tour de France, keď v prvých dvoch etapách záverečného týždňa zničil svojho jediného konkurenta Tadeja Pogačara. Slovinec v službách SAE Team Emirates stratil v časovke 1:38 minúty a v nasledujúcej kráľovskej etape ďalších takmer šesť minút. Nakoniec prehral so svojím sokom o 7:29 minúty.