TOKIO - Predstavitelia futbalového klubu Bayern Mníchov majú informácie o tom, že krídelník Sadio Mane rokuje so saudskoarabským tímom Al-Nassr o možnom prestupe.

"Vieme o tom, no sú to len počiatočné rokovania, takže počkáme a uvidíme," uviedol prezident Bayernu Herbert Hainer počas predsezónneho turné v Japonsku. Predstavitelia Al-Nassr sa majú podľa denníka Bild stretnúť s Maneho agentom neskôr v stredu. V saudskoarabskom tíme pôsobí hviezdny Cristiano Ronaldo, stredopoliar Marcelo Brozovič či obranca Alex Telles.

Mane má s Bayernom zmluvu do roku 2025, no Al-Nassr za neho údajne ponúka okolo 30 miliónov eur. Do Mníchova prišiel vlani v lete z Liverpoolu, ale príliš sa mu nedarilo, keď ho zastavilo zranenie, ktoré mu nedovolilo štartovať ani na MS v Katare. Zaplietol sa aj do potýčky s Leroyom Sanem. Tridsaťjedenročný útočník odohral za klub 38 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a pridal šesť asistencií. Informovala agentúra dpa.