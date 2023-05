Futbalisti Spartaka Trnava na 100. výročie založenie klubu uspeli vo finále Slovnaft Cupu, keď porazili Slovan Bratislava 3:1 po predĺžení. Po záverečnom hvizde rozhodcu vypukli obrovské oslavy, ktoré nemali konca. Sladkej odmeny sa od krásnej priateľky dočkal aj tréner Michal Gašparík (41).

Futbalisti Spartaka Trnava dokázali v dramatickom finále Slovnaft Cupu zdolať odvekého rivala Slovan Bratislava 3:1 až po predĺžení. „Bíli andelé“ tak obhájili triumf v pohári z minulého roka. Obrovská chvála ide aj na adresu trénera spartakovcov, ktorý má len 41 rokov a už sa môže pýšiť dvoma triumfami v pohári. „Je to tak, ako sme si všetci vysnívali. Fantastické finále, obidve mužstvá mali šance, bolo to s happyendom pre nás. Som z toho šťastný. Toto finále bolo ťažšie ako prvé, pretože sme mali v hlave, že nám to chce Slovan vrátiť. Sme prvá éra Trnavy, ktorá dokázala vyhrať Slovenský pohár dvakrát za sebou. Som rád, že sme sa zapísali do histórie klubu,“ uviedol tréner Trnavy Michal Gašparík.



Lodivod Spartaka Trnava prežíval finálový zápas veľmi emotívne. Počas zápasu lietal po čiare ako dvanásty hráč. Po skončení zápasu ho ovládli veľké emócie a dokonca mu vyhŕkli slzy šťastia. Najväčšia šou začala v jeho podaní, keď sa Trnavčania tešili spoločne s fanúšikmi. Ani to však nebolo všetko. Najkrajšie chvíle prišli vtedy, keď k nemu pristúpila jeho krásna priateľka Izabela Péteryová. Na takéto nežnosti sa veľmi dobre pozerá.