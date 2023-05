Futbalisti FC Spartak Trnava obhájili triumf v Slovenskom pohári. V pondelkovom finále Slovnaft Cupu 2022/2023 zdolali na domácom štadióne ŠK Slovan Bratislava 3:1 po predĺžení a nadviazali na vlaňajšie víťazstvo nad týmto súperom.

Spartak získal pohárovú trofej štvrtýkrát v ére samostatnosti po rokoch 1998, 2019 a 2022. Vďaka pohárovému triumfu si zverenci trénera Michala Gašparíka vybojovali miestenku v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy.

Tréner Trnavy Michal Gašparík po zpase neskrýval nadšenie. "Mali sme veľkú motiváciu, keďže oslavujeme 100 rokov. Odohrali sme skvelý prvý polčas, hrali sme inak ako zvyčajne a krídla sme posunuli k hrotovému útočníkovi, aby sme mohli vytvárať neustály tlak na súper. Hrali sme proti ním sedem zápasov a nedokázali sme dať gól z hry. V druhom polčase sme dostali lacný gól, no potom sme to otočili. Na konci to už bolo o emóciách. Budeme oslavovať až do rána, pokojne aj dva dni. Toto je veľké víťazstvo, keďže sme dokázali potvrdiť triumf z minulého roka."

Víťazom pogratuloval aj asistent trénera Slovana

"V prvom rade gratulujem domácim. Mali sme hru pod kontrolou. Dostali sme však lacný gól, ktorý domácim veľmi pomohol. Potom sme zmenili systém a vyzeralo to už na penalty. Z ojedinelej akcie sme dostali druhý gól, čo rozhodlo duel. Dnes to bolo aj o tom, koľko budeme mať síl. Na konci nám už chýbali," povedal Boris Kitka.