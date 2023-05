Futbalistov Spartaka Trnava a Slovana Bratislava dnes čaká finále Slovenského pohára. V ostrosledovanom derby sa oba tábory „pobijú“ o vytúženú trofej na štadióne Antona Malatinského. Do „malého Ríma“ prišlo „belasých“ podporiť takmer dvetisíc fanúšikov a hore nohami je preto celá Trnava.

V Trnave sa zastavil čas. Iba po druhýkrát v histórii Slovenského pohára sa druhýkrát za sebou stretnú vo finále rovnaké tímy. Tak, ako v rokoch 1971 a 1972 si po vlaňajšku zopakujú boj o obhajca trofeje Spartak Trnava a Slovan Bratislava. Prestížny derby zápas má ešte väčší náboj v tom, že „belasí“ budú chcieť spartakovcom vrátiť minuloročnú finálovú prehru z vlastného štadióna.



Dopomôcť im k tomu budú chcieť fanúšikovia, ktorých sa do Trnavy vycestovalo takmer 2-tisíc a postarali sa tak o jeden z najväčších fanúšikovskych výjazdov na Slovensku za posledné roky. Priaznivci „belasých“ dorazili do „malého Ríma“ špeciálnym vlakom približne o 13:00. Stovky fanatikov sa vyhrnulo z vozňov za obrovského hukotu. Nesmela chýbať pyrotechnika a hanlivé pokriky na adresu odvekého rivala.



Následne si to fanúšikovia Slovana Bratislava namierili na štadión Antona Malatinského. Sprevádzali ich k nemu ťažkoodenci, ktorých počet bol omnoho vyšší, ako býva zvykom. Nechýbalo ani vodné delo, konská polícia, či policajné psy. Po ceste zo stanice na štadión sa to nezaobišlo bez drobných incidentov, či provokácií od fanúšikov Trnavy, ktorí čakali na „belasých“ v bočných uliciach. Skrátka, Trnava zažíva dnes doslova peklo.VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII