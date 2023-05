Futbalistom Spartaka Trnava sa prvýkrát v storočnej histórii klubu podarilo dvakrát za sebou získať trofej za víťazstvo v Slovenskom pohári. Triumfom 3:1 vo finále sa "andelom" podarilo splniť cieľ, vďaka ktorému sa v ďalšej sezóne predstavia v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy.

"Je to tak, ako sme si všetci vysnívali. Fantastické finále, obidve mužstvá mali šance, bolo to s happyendom pre nás. Som z toho šťastný. Toto finále bolo ťažšie ako prvé, pretože sme mali v hlave, že nám to chce Slovan vrátiť. Sme prvá éra Trnavy, ktorá dokázala vyhrať Slovenský pohár dvakrát za sebou. Som rád, že sme sa zapísali do histórie klubu," uviedol tréner Spartaka Michal Gašparík, ktorého zverenci získali domáci pohár opäť na úkor Slovana. Vlani zdolali "belasých" 2:1 po predĺžení na Tehelnom poli.

Tohtoročné finále pred 15-tisícovou kulisou sa pritom nevyvíjalo v ich prospech. Po bezgólovom prvom polčase poslal Slovan do vedenia Andre Green a zdalo sa, že Spartak nenájde silu na vyrovnanie. V 86. minúte však zariadil predĺženie Abdulrahman Taiwo a v ňom "červeno-čierni" dvoma gólmi zlomili súpera. "Predĺženie bolo hektické, vypadávali nám hráči od únavy. Som rád, že víťazný gól sme dali zo situácie, ktorú sme nacvičovali dva dni. Bolo to pekné vyvrcholenie, pre divákov výborný zápas, hlavne pre trnavských. Asi sme ku skvelej atmosfére prispeli aj my. Pohár sa zasa dostáva do popredia. Veľa mužstiev sa snaží vyhrať ho, je to najkratšia cesta do Európy. Bolo to derby, aké má byť a také Slovensko potrebuje," dodal Gašparík.

Jeho tím v piatok vo Fortuna lige prehral so Slovanom 0:1, odveta sa tak Spartaku vydarila. "V tom prvom zápase som chcel docieliť, aby nám to nefungovalo. Pre mňa bolo kľúčové mať možnosť spájať tieto dva zápasy. Piatkový bol pre nás príprava. Potreboval som presvedčiť mužstvo, že musíme hrať inak a dnes to Slovanu robilo problémy. Už na predzápasovom tréningu som mal z hráčov dobrý pocit, boli uvoľnení," dodal Gašparík. Hráčom (i sebe) po triumfe dopraje oslavy a nebude ich brzdiť. "Mám jedno tričko, na oslavy som sa špeciálne nechystal. Dnes je doba táka, že sa každý fotí, no dúfam, že už sú všetci v kabíne a že sa začne aj piť. Budeme oslavovať, lebo sa to patrí. Potom už sa sústredíme na ligu, lebo chceme skončiť tretí, ale to je ešte ďaleko."