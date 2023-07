BRATISLAVA – Môžu sa cítiť ukrivdení. Legendy slovenského futbalu ako bratia Čapkovičovci, Marián Masný (72) či Ján Švehlík (73) dosiahli s federálnou reprezentáciou obrovské úspechy a navždy sa zapísali do histórie. Na ich bankových účtoch sa to však neodzrkadlilo a dôchodok si užívajú veľmi skromne. Naopak, generácia na čele s Markom Hamšíkom (35) si žije na vysokej nohe a obklopení sú veľkým luxusom.

Česko-slovenská federálna reprezentácia dosiahla najväčší úspech v roku 1976, keď sa v Belehrade po víťazstve 3:2 na pokutové kopy nad Nemeckou spolkovou republikou tešili zverenci trénera Václava Ježeka z titulu majstrov Európy. Boli pri tom aj slovenskí hráči ako napríklad Ján Švehlík, ktorý v spomínanom finále strelil gól, Marián Masný či Jozef Čapkovič. Úspechy, ktoré dokázali s národným tímom v 70-tých a 80-tých rokoch minulého storočia sú pre našich súčasných futbalistov takpovediac nedosiahnuteľné.



Napriek tomu, že chodili na ich zápasy so železnou pravidelnosťou vypredané tribúny a sú ovešaní veľkými titulmi, tak nezarobili toľko, aby si mohli povedať, že do konca života nebudú nič robiť. Doplatili najmä na dobu a režim, ktorý na Slovensku a taktiež v Čechách v časoch ich najväčšej futbalovej slávy bol. Taktiež na to, že až na pár výnimiek nemohli naši vtedajší najlepší futbalisti hrať v zahraničných ligách.

Posvietili sme si preto na to, kde momentálne naše ikony žijú a akým majetkom disponujú. Zistili sme, že žiaden z nich si nemôže povedať milionár a ani to, že je „za vodou“. Skrátka, žijú veľmi skromne. Bratia Jozef a Ján Čapkovičovci, ktorí získali so Slovanom Bratislava v roku 1969 PVP bývajú v panelákoch v Bratislave. To isté platí aj o Jánovi Švehlíkovi a Mariánovi Masnom, ktorý bol istú dobu dokonca na ulici a momentálne žije v garsónke.

Takéto problémy nemusia riešiť súčasní profesionálni futbalisti. Odmeňovanie hráčov po celom svete sa diametrálne zmenilo a ročne sú schopní zarobiť milióny eur. Živým príkladom sú aj naši futbalisti Marek Hamšík, Martin Škrtel, Vladimír Weiss mladší a mnohí iní. Napríklad aj taký Ľubomír Moravčík či Róbert Vittek. Počas kariér dokázali v zahraničí zarobiť toľko peňazí, že do konca života zabezpečili seba a aj svoje rodiny. Navyše, naše futbalové hviezdy posledných dekád si športový dôchodok na rozdiel od ich predchodcov užívajú v luxuse. Za zarobené milióny si totiž postavili honosné vily, ale aj investovali do bytov po celom Slovensku. Viac uvidíte v galérii!