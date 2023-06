BRATISLAVA – Legendárny slovenský futbalista Marek Hamšík (35) oznámil vo štvrtok dopoludnia, že po skončení tejto sezóny definitívne končí kariéru. Bývalý kapitán našej reprezentácie si tak konečne bude môcť plnohodnotne užívať luxusné nehnuteľnosti, ktoré si vybudoval primárne v Banskej Bystrici a jej okolí.

Priezvisko Hamšík je v Banskej Bystrici a okolí veľký pojem. Okrem futbalu sa spája aj s jeho značkou vína, futbalovou akadémiou, skákacou arénou pre rodiny s deťmi. Náš futbalista pritom nezaháľa ani na trhu s realitami. S podnikateľskými aktivitami mu do veľkej miery pomáhal počas kariéry otec Richard. S tým je, zdá sa koniec, pretože Marek zavesí už o niekoľko dní kopačky na klinec.



Posvietili sme si však aj na to, aké nehnuteľnosti vlastní hráč tureckého Trabzonsporu. „Hamšo“ v obci Vlkanová neďaleko Banskej Bystrice kúpil kaštieľ, ktorý je momentálne v rekonštrukcii. Legenda slovenského futbalu a talianskeho Neapola Marek Hamšík sa tiež môže pýšiť luxusným zrubom, ktorý postavil vo vychytenom lyžiarskom stredisku Donovaly.



Najväčšou pýchou miliónového impéria bývalého kapitána našej futbalovej reprezentácie je luxusné sídlo v dedine Badín, len pár kilometrov od centra srdca Slovenska. V spomínanej vile býva aj so svojou rodinkou. Hamšík vrazil do týchto nehnuteľností obrovské peniaze, no určite nemusí ľutovať. Poďte sa spolu s nami pozrieť na tie honosné stavby, ktoré si bude užívať. VIAC UVIDÍTE V GALÉRII