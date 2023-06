Aj Nitra je rodiskom mnohých ikonických slovenských športovcov. Pod Zoborom prišli na svet niekoľkí špičkoví hokejisti či futbalisti. Ľubomír Moravčík, Miroslav Stoch či Boris Valábik - to všetko sú muži, ktorí vyšli do šíreho sveta práve z malebného mesta na západe Slovenska.

Ľubomír Moravčík, absolútna legenda slovenského futbalu. Bývalý hráč Celticu Glasgow, Saint-Étienne či rodnej Nitry, zanechal v histórii nezmazateľnú stopu. V kariére pôsobil na zaujímavých adresách a ani jeho zárobky nie sú zanedbateľné. Peniaze, ktoré mu pristáli na účte, sa rozhodol investovať do nehnuteľností. V Nitre mu vyrástol krásny komplex s rodinným domom, bazénom, pohľadnou záhradou a oproti vybudoval aj reštauráciu.

Verný svojej domovine ostal aj niekdajší hokejový obranca Boris Valábik, ktorý pre seba a svoju rodinu vybudoval moderný rodinný dom s bazénom a priestrannou záhradou. Bývalý obranca Atlanty Trashers žije s manželkou Luciou a dvojročnou dcérkou Viktóriou, takže veľký pozemok je určite všetkým na úžitok.

Meno Miroslav Stoch sa spája s mnohými škandálmi či excesmi, no bývalý slovenský reprezentant si uvedomil, že temperamentný spôsob života nemôže trvať večne. Rýchlonohý krídelník, ktorý si vyskúšal Premier League v drese Chelsea Londýn, reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta, investoval zarobené milióny do pozemkov v najlukratívnejšej časti mesta. Ak by sa rozhodol žiť v meste, ktoré ho katapultovalo na britské ostrovy, núdzu o miesto mať nebude. VIAC SI POZRITE TU!