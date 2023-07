BRATISLAVA – Ikonický slovenský futbalista Marek Hamšík, ktorý len pred niekoľkými týždňami definitívne ukončil svoju úspešnú kariéru oslávil 36. narodeniny. „Marekiaro“ dostal viacero gratulácií od známych mien, ale aj sestry Mišky. Všetkých suverénne zatienili jeho zverenci z akadémie, ktorí si z neho poriadne vystrelili.

Hamšík patrí bezpochyby k najlepším a najúspešnejším futbalistom, ktorí kedy obliekli dres slovenskej futbalovej reprezentácie. Hovoria o tom aj štatistiky. V národnom drese odohral rekordných 136 zápasov a strelil v nej najviac, 26 gólov. Posledný zápas odohral v polovici júna za našu reprezentáciu v rámci kvalifikácie na EURO 2024, v ktorom naši chlapci zvíťazili 2:1 nad Islandom. „Hamšo“, ktorý je čerstvo na futbalovom dôchodku sa vo štvrtok dožil 36 rokov.



Dočkal sa prianí od mnohých hviezdnych osobností, s ktorými počas kariéry buď hral, alebo s nimi spolupracoval. Originálnu gratuláciu mu adresovala jeho sestra Michaela, ktorá trávi leto doma na Slovensku a rozhodla sa svojho brata poriadne podpichnúť. Bezkonkurenčnú gratuláciu však Hamšíkovi pripravili jeho zverenci v Hamsik Academy, ktorí si k našej legende dovolili naozaj veľa. Na spoločnom sústredení si počkali, kým vstúpi do miestnosti a vtedy to prišlo. Pri pohľade na to pôjdete do kolien. Viac sa dozviete v Galérii