Každý z nich žije v inom kúte sveta a preto nie je jednoduché sa zísť pokope. Tentokrát sa to rodine Hamšíkovcov podarilo v rodnej Banskej Bystrici.

Marek, ktorý na nedávnom reprezentačnom zraze odohral posledné dva zápasy kariéry, oddychuje v domovine. Legendárny Hamšík sa rozhodol po tejto sezóne ukončiť svoju futbalovú púť. Teraz je čas venovať sa čo najviac najbližším.

Ako to býva zvykom, Marek po každej sezóne zavíta domov. Stretne sa s priateľmi, rodinou, obzrie sa po svojej novovybudovanej akadémii a dopraje si zaslúžený relax. Na Slovensku je aj jeho sestra Miška, s ktorou majú výborný vzťah. Preto si aj v týchto dňoch užívajú spoločné chvíle po boku rodičov.

Mladšia sestra Mareka napísala k rodinnej fotke na sociálnej sieti: "Mať spoločnú rodinnu fotku je niekedy zazrak ,keď je každý na druhom konci sveta. Ľúbim najviac na svete!" Michaela Gargano žije dlhé roky so svojim manželom Walterom v Uruguaji, ktorého je táto juhoamerická krajina rodiskom. Tisícky kilometrov znamenajú, že stretnutia celej "famílie" sú veľmi sporadické, no o to viac si ich všetci vážia. VIAC SI POZRITE TU!