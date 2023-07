FOTO Hamšíkova krásna sestra zobrala deti do magického Paríža: TOTO nám zostane navždy!

Leto je v plnom prúde a naplno si užíva aj sestra Marka Hamšíka Miška. Tá po návšteve rodnej Banskej Bystrice či dovolenke v Taliansku bez ratolestí, tentokrát vzala svoje deti do jedného z najmagickejších miest na svete.

Sestra našej futbalovej legendy miluje výlety sama či s rodinou. Tento rok sa dokonca po dlhom čase vrátili aj do rodného mesta, keď so synmi navštívila Banskú Bystricu. Na strednom Slovensku však dlho nepobudla. S kamarátkou neskôr odišla na Sicíliu, kde to bola čisto dámska jazda. Teraz potešila aj svoje ratolesti, keď spoločne navštívili Paríž.

"Je krásne sa vrátiť do Paríža po 9 rokoch a ukázať svojim deťom čarovné miesta, ktoré si nepamätajú, pretože boli veľmi malé," dojemne napísala ku príspevku na Instagrame. Mladšia sestra nášho futbalistu žije dlhé roky so svojim manželom Walterom v Uruguaji a preto výlety po Európe sú skôr raritou ako bežnou súčasťou jej života. VIAC SI POZRITE TU!