TRNAVA - Prehru neprehrýzli. Fanúšikovia Slovana Bratislava pred zápasom vytiahli veľký transparent s motívom Trnavy ako fackovacieho panáka s tým, že si prišli pre Slovenský pohár. Napokon ale z Trnavy odchádzali s dlhým nosom a facky napokon schytali hasiči, ktorí hasili požiar v sektore hostí.

Nie všetci „belasí“ fanúšikovia zvládli prehru vo finále slovenského pohára 3:1 so Spartakom Trnava. Niekoľkí sa rozhodli po skončení zápasu podpáliť vlastný transparent. Keď sa ho snažili dvaja dobrovoľní hasiči uhasiť, tak ich doposiaľ neznámi priaznivci Slovana napadli a zbili. A to tak, že museli byť prevezení do nemocnice na vyšetrenie. Polícia po útočníkoch pátra a prípad rieši ako prečin výtržníctva.



Okrem tohto incidentu sa finále Slovenského pohára z pohľadu polície zaobišlo bez vážneho narušenia verejného poriadku. Riešia sa priestupky súvisiace s pyrotechnikou a hodenou plastovou fľašou, ktorú po členovi realizačného tímu Spartaka hodil hráč Slovana sediaci na tribúne v civile.



Pokojné boli aj búrlivé oslavy zisku trofeje na Trojičnom námestí v Trnave. Futbalisti a fanúšikovia sa krátko po 22. hodine v pokoji rozišli.