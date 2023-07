BRATISLAVA - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Polievka (27) odštartuje novú sezónu s určitosťou v drese Banskej Bystrice. Situácia však mohla byť úplne iná, ak by „vojaci“ neodmietli lukratívnu ponuku majstrovského Slovana Bratislava.

Polievka zažil v uplynulom ligovom ročníku 2022/2023 najúspešnejšiu sezónu v kariére. Nastrieľal 15 gólov a v tabuľke strelcov obsadil druhé miesto. Skvelými výkonmi si navyše vyslúžil pozvánku do reprezentácie, v ktorej si aj odkrútil debut.O jeho zisk je veľký záujem na domácej ale aj medzinárodnej scéne. Nateraz však ostáva v drese Banskej Bystrice. „Prvé kolo budem hrať v Bystrici a ak sa nič veľké nestane, tak asi aj druhé kolo. Vedenie o mojich prioritách vie, takisto aj tréner, ale ja nemám problém tu zostať, veď som tu šťastný, som tu rád a nič mi tu nechýba,“ prezradil na predsezónnej tlačovej Róbert Polievka.



Rýchlonohý krídelník pritom pripustil, že už mohol mať nový klub. Ako sám pripustil, jeho prestup závisí do veľkej miery na splnení podmienok aj pre jeho súčasného zamestnávateľa. „Boli ponuky, s ktorými som bol spokojný, ale klub nebol. Neodídem z tadeto ako zbabelec, že sa zbalím a odídem, lebo mi vyprší kontrakt. Všetci veľmi dobre vedia, že taký nie som a nikdy to nespravím, lebo mám k tomuto klubu možno iný vzťah ako iní hráči. Keby chcem, tak by som tu nebol už dávno,“ vysvetľoval pred novinármi rodák z Krupiny.



O 27-ročného slovenského futbalistu má eminentný záujem náš ligový majster Slovan Bratislava. Ten ho chcel získať už počas zimy.Hoci bol údajne už Polievka s „belasými“ dohodnutý aj na osobných podmienkach, tak Banskej Bystrici sa ponuka málila. „Róbert Polievka bol opäť blízko Slovana Bratislava, no opäť z toho nebolo nič. Posledná ponuka bola niečo okolo 500 tisíc € plus Adler a % z ďalšieho predaja. Banská Bystrica znova odmietla,“ napísal na Instagrame známy profil Slovenskí futbalisti.



Situácia je tak opäť zamotaná a neprehľadná. Hráč nevylučuje ani zotrvanie. „Na stole je aj možnosť, že s Bystricou predĺžim zmluvu, však pán majiteľ ma prednedávnom oslovil a preberáme to. Je to vec, nad ktorou rozmýšľam a doma to s rodinou preberáme, lebo mi to môže pomôcť a takisto môžem ja pomôcť Bystrici,“ dodal Róbert Polievka.