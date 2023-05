Brno - Bezdomovcom je dobrovoľne. Otec futbalistu Róberta Polievku (26) žije na ulici moravskej metropole, hoci má na Slovensku byt a veľa možností zamestnania. Peniaze od kapitána Banskej Bystrice nechce, ani inú pomoc, čo kanonierovi klubu spod Urpína veľmi na pohode nepridá.

Na Slovensku sa v Róbertovi Polievkovi st. (50) čosi zlomilo. „Keby mi niekto pred 15 rokmi povedal, že nebudem nič robiť a len sa tak túlať po ulici, vysmial by som sa mu. Nikdy by som tomu neuveril. Ale tá hranica je ale niekedy vážne naozaj krehká. Stačí, aby sa niečo zlomilo…“ povedal reportérom českého Blesku Róbert Polievka st., ktorí ho zastihli v blízkosti spáleniska unimobuniek, v ktorých začiatkom mája uhorelo osem bezdomovcov.

Futbalistov otec bol však vtedy v Rakúsku, kde pracoval. Posledných 10 rokov ako ošetrovateľ. „Na Slovensku som sa staral aj o bezdomovcov a spoznal pritom množstvo životných príbehov,“ poznamenal Polievka senior. "Najhoršie to bolo v čase prvej vlny koronavírusu, keď som bol deväť mesiacov zatvorený v jednej budove a staral sa o bezdomovcov. Bolo nás tam osem ošetrovateľov a len traja sme sa nenakazili. Nie vždy sa totiž dali používať ochranné pomôcky.“

Život na ulici si zvolil pred pár mesiacmi sám a dobrovoľne. „Mám jednoizbový byt na Slovensku, ale nechcem sa tam vrátiť. Na ulici sa mi žije lepšie. V Brne som dva mesiace a za ten čas som tu zachránil život už piatim bezdomovcom. Verím, že som tu platný a je mi tu dobre,“ dodal Polievka st., ktorý je na svojho syna patrične hrdý.

„Som rád, že je z neho dobrý človek a že sa mu darí. Viem, že by urobil čokoľvek, aby ma dostal z ulice. Niekoľkokrát mi ponúkal peniaze a skúšal mi ich dať aj cez moju dcéru, ale ja od nikoho nechcem nič. Peniaze by som dal ihneď iným bezdomovcom. Jeho snahu si ale aj napriek tomu vážim.“

Donedávna kapitán banskobystrickej Dukly o situácii svojho otca nechcel nič hovoriť. „Zatiaľ sa k tomu nebudem vyjadrovať,“ odpovedal stručne na naše otázky. Rovnako strohý bol aj k otázke k jeho futbalovej budúcnosti, pretože je už prakticky isté, že v lete z Banskej Bystrice prestúpi. „Ponuky sú, ale konkrétny klub zatiaľ nespomeniem,“ dodal Róbert Polievka ml.