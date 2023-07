MOSTAR - Svoj prvý gól v belasom drese si nechal na najlepšiu možnú chvíľu! Ghanského krídelníka Sharaniho Zuberu (23) predstavil Slovan Bratislava ako posilu v zime počas minulej sezóny. Ofenzívny hráč až do tejto chvíle strelecky mlčal, no prvým presným zásahom v belasom drese daroval Slovanu cenný triumf 1:0 v prvom dueli 2. predkola Ligy majstrov na pôde Zrinjski Mostar.

Zuberu dostal nečakane dôveru od trénera Vladimíra Weissa st., ktorý v Bosne nemohol počítať so synom Vladkom. Toho pred duelom skolila choroba, aj preto musel skúsený lodivod vytiahnuť nečakaného žolíka z lavičky. Hoci ako po zápase tvrdil, Ghančan by šancu v Mostare dostal tak či tak. „Sharani má skvelý výskok z miesta a hral by, aj keby hral Vlado. Má parametre na veľký futbal, je rýchly a dynamický. Pred zápasom som mu povedal, že bol trpezlivý, polroka tvrdo pracuje a prebojoval sa do zostavy. S jeho výkonom som spokojný. Samozrejme, ako všetci v útočnej fáze, aj on ešte musí pridať na kvalite,“ hodnotil po zápase Weiss st.

Veľká chvíľa 23-ročného krídelníka prišla v druhom polčase, keď si najlepšie naskočil na center Lovata v 53. minúte a hlavou poslal loptu do domácej siete. Hoci gól preskúmaval pre možný faul aj VAR, hlavný rozhodca svoj verdikt nezmenil. Zuberu pritom doteraz v Slovane prakticky len vysedával na lavičke. „Chcem sa poďakovať hlavne trénerovi a jeho tímu, ktorí vo mňa verili. Verím, že toto bol len prvý z mnohých gólov a budúci týždeň doma spečatíme postup,“ povedal Zuberu médiám po zápase, pričom v Mostare mu na rozdiel od ostatných nevadilo ani obrovské teplo, na ktoré je zo svojej rodnej krajiny zvyknutý.

Talentovaný ofenzívny hráč sa pritom v Európe stále snaží aklimatizovať. Z ghanského klubu Dreams FC v roku 2018 prestúpil do béčka pražskej Sparty, odkiaľ putoval do Dunajskej Stredy. Zahral si aj za Michalovce či druholigový Šamorín, no najväčšie skúsenosti má práve z DAC. Keď mu však pred rokom s klubom zo Žitného ostrova vypršala zmluva, bol voľným hráčom. Slovan ho chcel získať už vtedy, no na Tehelné pole ho oficiálne dotiahol až v zime. „Z Dunajskej Stredy sme ho získali v podstate zadarmo, pretože sa mu tam skončila opcia na zmluvu a dnes je náš hráč. Pol roka prakticky býval na štadióne, potom si zaslúžil zmluvu. Chlapci si ho obľúbili, pretože je pracovitý,“ prezradil Weiss st.