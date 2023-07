FOTO Manželka brankára Slovana prišla za ním do Bratislavy: Preboha, on sa musel zblázniť

Videl ju len chvíľku. Nový brankár futbalového Slovana Bratislava Kanaďan Milan Borjan priletel z amerického Gold Cupu, s manželkou a synom bol pár hodín a už sa hlásil na Tehelnom poli. Jeho žena Snežana si ho dlho neužila, kým neprišla do Bratislavy.

„Filip a jeho otec vyhrali za posledných 6 rokov deväť trofejí. Viete, aká je pre Filipa najvzácnejšia? Ockove objatie. Iba my vidíme druhú stranu minca. Je to samota a čakanie na to, kým znova budeme spolu,“ napísala pred tromi týždňami k záberom s manželom a synom. Video má na Instagrame už takmer pol milióna videní a ďalší milión na TikToku. Konečne sa dočkala aj ona a svojho manžela navštívila v Bratislave. Užili si spoločne romantické chvíle a on jej pripravil prekvapenie, z ktorého by možno inú ženu porazilo,veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!