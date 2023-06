Štartujú MSR a MČR v cestnej cyklistike: V nedeľu čaká Slovensko rozlúčka so Saganom

Tlmače - Vo štvrtok odštartuje v Tlmačoch a okolí spoločný šampionát Slovenska a Česka v cestnej cyklistike, ktorý by mal byť posledný pre trojnásobného majstra sveta Petra Sagana. Tridsaťtriročný pretekár tímu TotalEnergies uviedol, že po prebiehajúcej sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste a tak budú domáce MSR jedna z jeho posledných rozlúčok.

Pre Sagana to však nebude úplný koniec, po domácom šampionáte by sa mal predstaviť na Tour de France, kde získal rekordných sedemkrát zelený dres, i ďalších pretekoch. V nasledujúcej sezóne však chce presedlať na horský bicykel a pokúsiť sa na ňom zabojovať o úspechy na OH v Paríži.

V Tlmačoch sa bude bojovať o tituly v časovke i pretekoch jednotlivcov v kategóriách elitných mužov, žien aj juniorov. "Do istej miery sme si to vyskúšali pred dvoma rokmi pri organizácii spoločného šampionátu do 23 rokov, čiastočne otestovali náš tím, ale toto bude mať úplne iný rozmer. Teším sa na výsledok a zároveň mám veľký rešpekt. Srdečne pozývame všetkých fanúšikov športu pripraviť pretekárom tú najoriginálnejšiu podpornú párty na trati a ukázať celému svetu ako sa vedia Slováci lúčiť s legendou. Peter Sagan bude nepochybne navždy patriť k najväčším svetovým cyklistom a mám až zimomriavky, keď si pomyslím, že naše podujatie bude jedným z jeho rozlúčkových. Verím, že všetkým cyklistom i divákom sa bude páčiť a odnesú si z tohto podujatia len pozitívne dojmy," uviedol pred šampionátom riaditeľ podujatia Tomáš Baláž.

Najväčším lákadlom budú preteky mužov v nedeľu 25. júna so štartom o 10.30 h. Šampionát však odštartuje už vo štvrtok, keď je na programe individuálna časovka. Jej trať povedie z Továrenskej ulice (pri Tatravagónke) smerom po Tlmačskej ceste na Levice (II. trieda č. 564), s obrátkou pred obcou Hronské Kľačany. Druhá obrátka bude na autobusovej stanici Tlmače späť na Tlmačskú cestu. Cieľ je situovaný na parkovisku pre návštevy SES Tlmače. Okruh meria 11,5 km a ich celkový počet je pre jednotlivé kategórie rozdielny. V boji proti chronometru sa ako prvé od 9.00 h predstavia juniorky, ktoré pôjdu jeden okruh a ženy i juniori dva okruhy v dĺžke 23 km. Štart mužov je naplánovaný na 15.30. Začína kategóriou U23, na ktorú čakajú tri okruhy v celkovej dĺžke 34,5 km. Túto trať pôjdu len českí jazdci, mladí slovenskí cyklisti mali samostatné MSR uplynulý víkend. Ale môžu štartovať v rámci kategórie elitných mužov, ktorá majstrovskú trať v Tlmačoch pôjde štyrikrát, teda celkovo 46 km. V každej kategórii odštartujú ako prví českí cyklisti.

Po dni voľna pokračujú majstrovstvá pretekmi s hromadným štartom. Srdcom tejto časti podujatia budú Tlmače, časť Lipník. Trať odtiaľ povedie cez Malé Kozmálovce - meteo stanica - Mochovce - Nový Tekov - Malé Kozmálovce - naspäť do Tlmáč časť Lipník. Okruh v dĺžke 32,8 km absolvujú ženy a juniorky trikrát, juniori štyrikrát a muži sedemkrát, pričom pri prvom okruhu je úvodných 1,7 km vedených ako slávnostný štart. Program víkendu otvorí súťaž ženských kategórií v sobotu o 10.00 h. V nedeľu sa okrem Petra Sagan predstaví aj aktuálne jediný Slovák vo WorldTour tíme Martin Svrček, štartovať budú i kompletné zostavy domácich kontinentálnych tímov Dukla Banská Bystrica a RRK Group Pierre Baguette Benzinol, či Slováci pôsobiaci v zahraničných tímoch. Podujatie bude vysielať v priamom prenose RTVS Šport aj Česká televízia.

V okolí pódia a miesta štartu/cieľa sa bude nachádzať VIP zóna, do ktorej sa dajú zakúpiť vstupenky cez Ticketportál. Ďalšiu veľkú fanzónu nájdu fanúšikovia v Novom Tekove, k dispozícii bude občerstvenie, darčeky pre fanúšikov i veľkoplošná obrazovka s priamym prenosom. Okrem športového zážitku prichystali organizátori i bohatý sprievodný program s množstvom hudobných vystúpení.

Program:

štvrtok 22. júna:

9.00 časovka junioriek na 11 km

9.30 časovka žien na 23 km

10.00 časovka juniorov na 23 km

15.30 časovka mužov na 46 km

sobota 24. júna:

10.00 preteky junioriek a žien na 97 km

14.30 preteky juniorov na 129 km

nedeľa 25. júna:

preteky mužov na 228 km