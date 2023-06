Shakira stála po Piquého boku viac ako 11 rokov. Snubného prsteňa sa nedočkala. Na druhej strane, mladá kráska Clara Chia Martiová učarovala bývalému obrancovi natoľko, že plánuje pred ňou pokľaknúť.

Krásna Clara vošla do Piquého života ešte v dobe, keď žil so Shakirou. Bol z toho škandál. Na hlavu legendy FC Barcelona sa zniesla obrovská kritika. Verejnosť stála na strane Shakiry, ktorá podľa mnohých pre svoju aj dýchala a Piqué sa jej "odvďačil" neverou.

Teraz by Shakira mohla schytať ďalšiu dýku do chrbta. Piquému porodila dve deti, viac ako dekádu ho milovala a podporovala, no svadby sa nedočkala. To už čoskoro môže byť realitou práve pre mladíčku, s ktorou majster sveta z roku 2010 randí približne rok. „Budú sa brať. Oficiálne to oznámia na konci mesiaca, na svadbe Gerardovho brata Marca,“ píšu v Španielsku. VIAC SA DOZVIETE TU!