BRATISLAVA – Slovenskí futbaloví reprezentanti prileteli na Slovensko po dvoch výhrach v kvalifikácii na ME 2024 v stredu popoludní. Na letisku nebola núdza o dojemné momenty. Najmä, keď sa vynoril Marek Hamšík (35), ktorý sa definitívne rozlúčil s kariérou. Prišla si pre neho natešená manželka Martina (34).

Hoci slovenskí reprezentanti získali po dvojzápase s Islandom a Lichtenštajnskom plný počet bodov, no herne ani zďaleka nenadchli. Naši futbalisti však dokázali splniť cieľ, ktorý si stanovili pred júnovým zrazom. Zverenci trénera Francesca Calzonu si po dvoch víťazstvách do tabuľky skupiny-J pripísali dôležitých šesť bodov a momentálne okupujeme v kvalifikačnej skupine na EURO 2024 s 10. bodmi druhé miesto.



Sokolov ešte len čakajú najdôležitejšie zápasy, v ktorých na jeseň zabojujú o postup na vytúžený európsky šampionát. Naši hráči však na to momentálne určite nemyslia a po náročnej sezóne sa nemôžu dočkať zaslúženého oddychu. Potvrdilo sa to aj po včerajšom prílete našich futbalových reprezentantov na Slovensko. Na bratislavskom letisku rozdávali v príletovej hale Škriniar, Lobotka a ďalší široké úsmevy. Celkovo panovalo medzi hráčmi nadšenie.



Po pristáti neotáľali, zobrali si batožinu a rozpŕchli sa za svojimi rodinami. Najväčší rozruch však spôsobil na letisku Milana Rastislava Štefánika Marek Hamšík, ktorý sa v Lichtenštajnsku definitívne rozlúčil s kariérou. S luxusným Mercedesom ho čakala na parkovisku manželka Martina. „Marekiarova" manželka ho privítala skutočne dojemne a došlo aj na intímnosti. Viac sa dozviete v GALÉRII