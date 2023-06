BRATISLAVA – Slovenskí futbaloví reprezentanti vycestovali v piatok poobede na Island, s ktorým odohrali včera dôležitý zápas v rámci kvalifikácie na EURO 2024. Na letisku všetkých ohúril svojimi brutálne luxusnými hodinkami hviezdny Marek Hamšík. Posvietili sme si aj na ostatných a vieme, aké skvosty im zdobia zápästia.

Našich futbalových reprezentantov čakajú v priebehu troch dní dva kvalifikačné zápasy na EURO 2024. Prvý odohrali zverenci trénera Francesca včera, keď sa predstavili na pôde Islandu. Už v utorok ich čaká húževnaté Lichtenštajnsko. Pre náš národný tím to budú veľmi dôležité zápasy z hľadiska postavenia v tabuľke. Slovenskí Sokoli odleteli z bratislavského letiska do Keflavíku až v piatok o 16:00.



Nebýva totiž zvykom, že národný tím priletí do dejiska zápasu iba deň predtým. Po príchode na letisko Milana Rastistava Štefánika, ktoré bolo nezvyčajne zaplnené viac, ako počas bežných dní vzbudili naši futbalisti obrovskú pozornosť. Ľudia si našich reprezentantov natáčali a fotili sa s nimi. Suverénne najväčšiu pozornosť však upútal Marek Hamšík, ktorý sa po spomínanom dvojzápase definitívne rozlúči s kariérou.



Okrem svojej prítomnosti však zaujal hodinkami, ktoré nosí na ruke. Posvietili sme si, koľko za ne musel „Hamšo“ zaplatiť. Takisto aj na jeho spoluhráčov, na čele s Lobotkom či Škriniarom. Keď zistíte, koľko za svoje skvosty na zápästiach vysolili, budete si pretierať oči, či dobre vidíte. Niet im však čo závidieť, pretože si na ne zarobili tvrdou drinou. Viac sa dozviete v galérii!