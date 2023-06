BRATISLAVA – Legendárny slovenský futbalista Marek Hamšík (35) sa rozhodol, že po skončení aktuálnej sezóny definitívne zavesí kopačky na klinec. Po skončení svojej bohatej kariéry bude mať konečne dostatok času na to, aby sa venoval deťom a takisto nádhernej manželke, ktorá vyzerá lepšie, ako kedykoľvek predtým.

Marka Hamšíka a jeho manželku pred dlhými rokmi spojila práve sestra Michaela nášho futbalistu, ktorá hrávala hádzanú spoločne s Martinou. Ako to už býva, slovo dalo slovo, ruka dala ruku a dotiahli to až do manželstva. Zosobášili sa v roku 2014 a splodili tri deti. Spoločne sa tešia z dvoch synov, 13-ročného Christiana, 11-ročného Lucasa a dcérky Melissy, ktorá má 6 rokov. Všetky tri deti sa narodili v Neapole, kde sa stal Marek Hamšík ikonou. Náš hviezdny stredopoliar si však svoju rodinu za posledné roky užil veľmi málo.



Počas jeho pôsobenia v Číne a Turecku nebývali s ním, ale ostali doma na Slovensku. Už o pár dní bude všetko inak, pretože Marek Hamšík sa po sezóne rozhodol definitívne ukončiť profesionálnu kariéru. Obrovskú radosť z toho majú nielen deti, ale aj Markova krásna manželka Martina. Práve na jeho životnú lásku sme sa zamerali. Posvietili sme si na to, ako sa za posledné roky zmenila. Pristane jej to viac, ako kedykoľvek predtým. Veď, presvedčte sa o tom sami v našej GALÉRII