BRATISLAVA - Duel je už dávno beznádejne vypredaný a tí, ktorí si nestihli kúpiť vstupenky, by už nemali pokúšať šťastie. Po lístkoch na zápas Slovenska s Portugalskom (v piatok o 20.45) na Národnom futbalovom štadióne sa len tak zaprášilo, keďže vidieť Cristiana Ronalda (38) v našich končinách nie je každodenná záležitosť.

Vidieť naživo jedného z najlepších futbalistov histórie by chceli mnohí, no na štadión v Bratislave sa dostanú len tí, ktorí si zakúpili lístky cez oficiálnych predajcov. Fanúšikovia, ktorým sa to nepodarilo, by nemali pokúšať šťastie ani na čiernom trhu, kde sa objavilo množstvo inzerátov. Vstupenky na zápas s Portugalskom sú totiž priamo na meno a pred štadiónom budú prebiehať aj viacstupňové kontroly, pričom jednou z nich bude práve kontrola mena na lístku a doklade totožnosti.

Slovenský futbalový zväz chcel týmto krokom zamedziť, aby sa s lístkami obchodovalo, no niektorí ešte aj dnes ponúkajú vstupenky na duel s Cristianom Ronaldom za 500 eur. Balíková vstupenka, v ktorej je aj duel s Lichtenštajnskom, pritom stála v 1. kategórii 69 eur a v 2. kategórii 39 eur. „Chcem upozorniť fanúšikov, aby kupovali lístky z oficiálnych zdrojov – SFZ a Ticketmedia. Len tí sa dostanú na štadión,“ uviedla hovorkyňa SFZ Monika Jurigová pred futbalovým sviatkom na Slovensku.

Zväz navyše na stránke špekulantov varoval. Hoci niektorí predajcovia lístkov na portáli Bazoš sľubujú záujemcom, že s nimi pôjdu prakticky až k bezpečnostnej kontrole, na zápas sa aj tak nedostanú. „Akonáhle budú údaje na vstupenke prepisované, držiteľ takejto vstupenky nebude vpustený na štadión. Údaje na vstupenke musia byť vytlačené priamo zo systému predajcu vstupeniek,“ napísal SFZ na svojom webe. Brány štadióna sa otvoria o 18.45, dve hodiny pred výkopom.