Futbalový sviatok roka na Slovensku už klope na dvere! V piatok naša reprezentácia nastúpi v Bratislave na kvalifikačné stretnutie o postup na ME 2024 proti hviezdami nabitému Portugalsku. V nominácii hostí nechýba ani legendárny útočník Cristiano Ronaldo (38), ktorý je jasne najväčšou hviezdou súpera, no zďaleka nie najdrahšou.

Cristiano Ronaldo je nepochybne najväčším lákadlom v portugalskom drese, no dnes už má na futbalistu v úvodzovkách dôchodcovský vek a ten odzrkadľuje aj jeho trhovú cenu. Kým v minulosti portugalský útočník stál aj vyše 100 miliónov eur, dnes patrí v nabitom portugalskom kádri prakticky medzi najlacnejších hráčov.

Nič to však nemení na tom, že útočník, ktorý od zimy oblieka dres saudskoarabského klubu Al-Nassr, stále patrí medzi najväčšie opory v tíme Roberta Martineza. Jeden z najlepších hráčov celej histórie predvedie svoje umenie aj v piatok na Národnom futbalovom štadióne a ak sa nestane nič neočakávané, duel určite začne v základnej zostave.

V portugalskom národnom tíme sa to však hemží hviezdnymi futbalistami. Do Bratislavy prídu aj také mená ako Diogo Jota, Joao Felix, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Ruben Dias či Rafael Leao. Každý z týchto hráčov má trhovú hodnotu v rádovo desiatkach miliónov eur a najlepší z nich by prípadného záujemcu podľa špecializovaného portálu Transfermarkt vyšiel až na 90 miliónov eur. O koho ide? Viac nájdete TU!