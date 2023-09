BRATISLAVA – Slovenská futbalová reprezentácia odohrá v piatok na Tehelnom poli prestížny zápas s Portugalskom. V nabitom tíme hostí nebude chýbať ikonický Cristiano Ronaldo (38), ktorý na Slovensku už bol pred osemnástimi rokmi. Posvietili sme si na to, ako sa za ten čas zmenil.

Pre Cristiana Ronalda to nebude prvá návšteva Slovenska. Hviezdny CR7 prišiel s Portugalskom pod Tatry na jar 2005 v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2006 v Nemecku. Vtedy len 20-ročný portugalský supertalent nastúpil v základnej zostave. Hoci neskóroval, tak všetkým Slovákom ukázal, že z neho môže byť skvelý futbalista, čo sa napokon aj potvrdilo. Po osemnástich rokoch, odkedy sa predviedol v Bratislave patrí k najlepším futbalistom všetkých čias.



Tak, ako sa vyvíjala aj jeho kariéra, menil sa osobnostne, ale aj výzorovo.Hviezdny Portugalčan je známy tým, že nedá dopustiť na svoj vzhľad. Počas svojej bohatej kariéry neraz Ronaldo strhol všetku pozornosť médií či fanúšikov nečakanou zmenou vizáže. V podstate, vždy keď niečo urobil, malo to veľkú odozvu a všetci o tom hovorili. Nie vždy však vyzeral ako módna ikona. Posvietili sme si teda na to, ako vyzeral Cristiano v spomínanom roku a ako sa jeho vzhľad menil. Mnohí by ste ho ani nespoznali.