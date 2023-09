BRATISLAVA – Slovenský futbalista Tomáš Suslov (21) nechýba v nominácii trénera Francesca Calzonu (54) na kvalifikačný dvojzápas proti Portugalsku a Lichtenštajnsku. V závere leta však náš mladík zažil na klubovej úrovni búrlivé obdobie. Dvakrát ho totiž tréner v Groningene vyradil z kádra pre disciplinárne prehrešky.

Slovenský krídelník pôsobil v holandskom Groningene od roku 2018. Z juniorského tímu sa prepracoval až na oporu A-tímu a v jeho drese si za posledné tri sezóny odkrútil 88 ligových štartov. Jeho tím však vypadol do 2. ligy a Suslov chcel preto klub opustiť. „Hovoril som v klube, že potrebujem zmenu a neviem zo seba dostať v Groningene maximum. Vedenie klubu však malo opačný názor. Nebolo to jednoduché, ale som rád, že je to už za mnou,“ uviedol Suslov na tlačovej konferencii našej futbalovej reprezentácie.



V posledných týždňoch ho tréner Lukkien dvakrát vyradil z tímu. Priznáva, že disciplinárne prehrešky vyplynuli z toho, že si chcel vynútiť odchod z Groningenu. „Nie som na to hrdý. Mal som toho dosť. Stále ma nechceli pustiť, ale ja som mal v hlave odchod. Musel som im to dať najavo a trvať na tom. Je mi ľúto, že sa to skončilo takto. Určite viem, že sa musím správať profesionálnejšie. Nie som však žiadny výtržník, chcem hrať futbal a sústrediť sa na hru, nie na ostatné veci,“ priznal 21-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi.



O Tomáša Suslova bol veľký záujem. Do okruhu tímov, ktoré prejavili najvážnejší záujem patril aj úradujúci slovenský majster a účastník skupinovej fázy Konferenčnej ligy Slovan Bratislava. Napokon prestúpil do tímu účastníka talianskej Serie A Hellas Verona, kde pôsobí aj Ondrej Duda. „Áno, je pravda, že sa o mňa Slovan zaujímal. Ďakujem mu za to. Spravil všetko, aby som prišiel. Ja som však mal v hlave, že chcem zostať v zahraničí. Bola to moja priorita. Nakoniec z toho vyšlo Taliansko, čo ma teší,“ dodal rýchlonohý krídelník.