BRATISLAVA – Budúcnosť slovenského futbalistu Marka Hamšíka (35), ktorého momentálne opäť trápi zranenie lýtka je veľmi nejasná. V médiách rezonuje koniec jeho úspešnej kariéry, ale aj návrat do Slovana Bratislava či národného tímu.

Hamšíkovi sa končí v Trabzonspore po tejto sezóne zmluva. Pre nášho futbalistu to je druhá sezóna v tomto tureckom klube. Kvôli zraneniu lýtka, ktoré sa mu neustále obnovuje odohral v tomto ročníku zatiaľ iba 13 ligových zápasov. Aj vzhľadom na jeho pretrvávajúce zdravotné ťažkosti visí veľký otáznik nad jeho ďalšou budúcnosťou. Turecké médiá pred pár dňami priniesli správy o tom, že „Marekiaro“ nebude v Trabzonspore pokračovať a po sezóne sa vráti domov na Slovensko. Konkrétne do Slovana Bratislava, z ktorého išiel do veľkého Talianska.



Minulý týždeň však vniesol do celej situácie ešte viac nejasností prezident Slovenského futbalového zväzu, ktorý uviedol, že Hamšík po sezóne pravdepodobne zavesí kopačky na klinec. „Od Marka Hamšíka mám informáciu z jednej diskusie, ktorá prebehla ešte minulý rok, že chce ukončiť hráčsku kariéru. Sľúbil to rodine a rád by to dodržal. Je to všetko na ňom ako sa rozhodne, ale zo svojho hľadiska môžem povedať len toľko, že by som bol veľmi rád, keby sa vrátil k reprezentačnému tímu. Čo najskôr,“ prezradil Ján Kováčik.



Pýtali sme sa aj trénera nášho národného výberu na možnosť, že by sa Hamšík v prípade ukončenia kariéry pripojil k našej reprezentácii ako člen jeho realizačného tímu. „Môžem potvrdiť, že som v kontakte s Marekom. Raz za čas si posielame nejaké správy a skôr si píšeme ako voláme. Nie je to zas až tak často. Hovoríme skôr o reprezentácii a nie iných veciach. Ak by to bola jeho voľba, že by chcel skončiť s kariérou a chcel by sa pripojiť k slovenskej reprezentácii, pôsobiť v realizačnom tíme, tak budem za to veľmi rád,“ nechal sa počuť na tlačovej konferencii tréner Francesco Calzona.



Talian by uvítal, ak by legendárny slovenský reprezentant a bývalý kapitán „Sokolov“ prišiel osobne na reprezentačný zraz, ktorý je naplánovaný na túto nedeľu. „Ak by chcel prísť pozrieť na zraz, tak ho samozrejme privítame s veľkou radosťou, pretože je predovšetkým našim priateľom a môže byť skvelou podporou pre naše mužstvo. Nemám ale zatiaľ žiadne oficiálne informácie o tom, že by mal prísť,“ dodal lodivod nášho národného výberu Calzona.