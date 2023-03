SITA - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na úvodné dva kvalifikačné zápasy o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku proti Luxembursku (23. marca v Trnave) a Bosne a Hercegovine (26. marca v Bratislave) dovedna 25 hráčov.

Premiérovo sa do jeho menoslovu dostal Róbert Mak, ktorý reprezentoval Slovensko na dvoch európskych šampionátoch. „Nemáme veľký výber, čo sa týka krídelníkov a reprezentácia je otvorená pre všetkých,“ okomentoval 54-ročný kouč na adresu hráča austrálskeho FC Sydney.

Pozvánku do reprezentačného „áčka“ po prvý raz dostal aj útočník MFK Dukla Banská Bystrica Róbert Polievka, aktuálne druhý najlepší strelec Fortuna ligy 2022/2023. „Má veľmi dobré vlastnosti a predstavuje pre nás dôležitú alternatívu. Momentálne totiž nemáme hráča s takými vlastnosťami aké má Polievka. Ukázal, že na to má a zaslúži si pozíciu v reprezentácii,“ dodal Calzona.

Tomu pred vstupom do kvalifikačného cyklu spôsobuje vrásky obsadenie stopérskej dvojice. Priznal, že kapitán Milan Škriniar nie je na tom fyzicky najlepšie a po zranení ešte nie je v stopercentnom zdravotnom stave Ľubomír Šatka. Obaja však figurujú v nominácii. Neobjavil sa v nej Martin Valjent zo španielskeho RCD Mallorca, ktorý má podľa Calzonu vážnejšie zranenie a musí nútene pauzovať tri týždne.

„Škriniar nie je fyzicky úplne v poriadku, ale chce byť s nami. My sa, samozrejme, nemôžeme len tak vzdať takého hráča. Neviem povedať, či je jeho štart ohrozený. Máme ešte niekoľko dní a budeme to sledovať. Ja však chcem, aby bol s nami a hral,“ poznamenal Calzona, ktorého teší momentálna herná forma Stanislava Lobotku, Ondreja Dudu a Lukáša Haraslína.

V realizačnom tíme reprezentačného A-mužstva nastali tri zmeny. Lekárov Vladimíra Penera a Jána Baťalíka nahradili Jozef Almási a Zsolt Fegyveres. Rošáda nastala aj na pozícii trénera brankárov, kde Matúša Kozáčika vystriedal Ján Novota.