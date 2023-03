Návrat Hamšíka do Slovana? Kmotrík ml. pre Šport24.sk prehovoril: Poviem vám, ako to je!

Marek Hamšík sa podľa tureckých médií po sezóne vráti do Slovana Bratislava, kde začínal s veľkým futbalom. Zisťovali sme u generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho, nakoľko je táto možnosť reálna.

Hamšíkovi sa končí v Trabzonspore po tejto sezóne zmluva. Pre nášho futbalistu to je druhá sezóna v tomto tureckom klube. Vinou zranenia lýtka, ktoré sa mu neustále obnovuje, odohral zatiaľ iba 13 ligových zápasov. Veľký otáznik visí nad jeho budúcnosťou. Turecké médiá už niekoľko dní prinášajú informácie, že „Marekiaro“ nebude v Trabzonspore pokračovať a po sezóne sa vráti domov na Slovensko. „Prvýkrát to počujem, neviem o tom. Počul som, že Marek chce ukončiť kariéru v zahraničí. Ale, ak je to pravda, tak uvidíme,“ pousmial sa na sobotnej tlačovej konferencii po derby so Spartakom Trnava Vladimír Weiss starší.

Turecké plátky totiž spájajú Hamšíkovu budúcnosť práve so Slovanom Bratislava, z ktorého odišiel do Talianska a stal sa futbalistom svetových parametrov. „Belasí“ by brali jeho návrat všetkými desiatimi. „Marek odštartoval svoju veľkú kariéru práve v Slovane a bolo by pekné, keby ju v Slovane aj uzavrel a rozlúčil sa s fanúšikmi. Avšak, nie je to v mojich rukách, ale je to predovšetkým na ňom. Je tam viacero otáznikov. Aký bude jeho zdravotný stav, aká je jeho motivácia ešte hrať a či chce kariéru skončiť v zahraničí, alebo doma na Slovensku,“ povedal pre Šport24.sk generálny riaditeľ Slovana Bratislava.

