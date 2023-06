Paríž - Belgický cyklista Remco Evenepoel potvrdil, že nebude štartovať na tohtoročnej Tour de France v dôsledku nedávno prekonaného koronavírusu. Pre toto ochorenie musel po dvoch etapových víťazstvách predčasne odstúpiť z májových pretekov Giro d'Italia.

"Na Giro som sa pripravoval šesť mesiacov a bol som v top forme. Potom som bol desať dní bez bicykla a nie je ľahké dostať sa do formy na podujatie ako je Tour. Na takéto preteky chcem byť pripravený v 150% forme. To nebolo možné, takže je to logické rozhodnutie. Určite sa tam v budúcnosti objavím, len treba byť trochu trpezlivý," uviedol Belgičan pre agentúru dpa.