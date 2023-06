V Trenčíne vlastní jeden z najokázalejších domov v meste, kde mu aj vírivku musel priniesť vrtuľník. Marián Gáborik svoj majetok investuje do luxusných áut a pred dvomi rokmi sa buchol po vrecku a kúpil nehnuteľnosť v Chorvátsku.

Bývalý slovenský reprezentant a hráč NHL v posledných týždňoch neschádzal z televíznych obrazoviek. Po tvrdom tanečnom drile v markízackom Let’s Dance sa Marián Gáborík divákom prihováral zo štúdia RTVS v Mlynskej doline, kde analyzoval výkony hokejistov na majstrovstvách sveta. A pritom sa zrejme už tešil na oddych v chorvátskej vile. „Po skončení majstrovstiev by sme mal prísť aj s rodinou,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ nám hokejistov otec Pavol, ktorého sme zastihli v luxusnom dome pri Jadrane.

Dedina Zatoglav je súčasťou Rogoznice a patrí k najkrajším lokalitám na jadranskom pobreží. Biele vily zasadené na menšom kopci sa odrážajú v tyrkysovej vode a celé prostredie dýcha neopakovateľnou atmosférou Dalmácie. Do malebnej krajiny sa celebritná dvojica natoľko zaľúbila, že pred dvoma rokmi si tu kúpila rezidenciu. Svoj druhý domov na­šla priamo nad morom, len pár metrov po schodoch od pláže. Modernú vilu natretú na červeno vidieť už zďaleka, medzi ostatnými domami doslova bije do očí. Trochu paradoxne, Gáboríkovci si ju zrejme kúpili aj preto, aby si mohli užiť súkromie. Lokalita je naozaj výnimočná. Je to len pár metrov k vode a pár minút autom do centra Rogoznice na romantickú večeru. Člnom možno ešte menej.

Podľa realitných portálov sa v tejto oblasti cena veľkých domov, aký majú majú Gáboríkovci, pohybuje od tristotisíc eur. Pri najluxusnejších sa šplhá až nad milión eur - záleží na lokalite, rozlohe pozemku, domu aj na vybavenosti nehnuteľnosti. Dom celebritnej dvojice sa zrejme bude skôr blížiť k hornej cifre. Červená poschodová vila s kamenným plotom je moderne zariadená, o čom svedčia fotografie pani domu na sociálnych sieťach. Rodina má okrem spomínaného bazéna k dispozícii niekoľko izieb, kúpeľne, elegantnú tmavú kuchyňu s čiernym kamenným obkladom a modernými spotrebičmi, vkusnú tmavú spálňu a predovšetkým rozľahlú presklenú terasu, na ktorej Ivana nielen cvičí, ale aj tancuje a vychutnáva si západ slnka.