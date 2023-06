Kinsey Wolanski sa preslávila v roku 2019, keď počas finále Ligy majstrov medzi Liverpoolom a Tottenhamom vbehla na trávnik v plavkách. Mnohých teraz šokuje, keď sa dozvedia, čo robí dnes.

Kinsey sa v ten večer prehnala trávnikom štadiína Wanda Metropolitano v Madride v čiernych celých plavkách. Na nich mala vytlačenú reklamu webovej stránky s obsahom pre dospelé publikum. Majiteľom webu bol jej vtedajší priateľ Vitaly. Keď ju usporiadatelia spacifikovali, tak si päť hodín posedela na policajnej stanici. Odvážnej blondínke sa po tomto kúsku dostalo veľkej pozornosti a len na Instagrame ju sleduje cez 3 milióny ľudí. Potom si prešla kariérou hviezdy pornostránok aj tiktoku a teraz pracuje v úplne inej branži. Je bytovou dizajnérkou. Zda sa, že je clekom šikovná, lebo svojimi premenami interiérov sa občas pochváli a fanúšikovia jej to rovnako žerú, ako polonahé zábery. „Ukončený ďalší projekt. Naozaj milujem to, čo robím. Vždy pracujem s prísnym rozpočtom, ale milujem to, na čo dokážeme premeniť domy. Snívam o veľkých projektoch s neobmedzeným rozpočtom na dizajn,“ napísala so smiechom Wolanski. Jej nové povolanie je pre fanúšikov pravdepodobne nuda. Tajne dúfajú, že sa vráti k foteniu pikantných záberov, ako to bolo v minulosti, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!