FOTO Lyžiarska legenda išla do plaviek: Závidieť môžu aj mladšie

Mala len 29 rokov, keď sa súťažnými zjazdovkami spustila poslednýkrát. Annu Veithovú poznali fanúšikovia lyžovania pod dievčenským menom Fenningerová. Počas kariéry vyhrala, čo sa dalo a aj na športovom dôchodku sa udržiava na vrchole.

Má dva veľké krištáľové glóbusy, zlato z olympiády aj tri tituly majsterky sveta. To všetko stihla ešte pred dovŕšením 26 rokov. Po tom sa jej začala lepiť smola na päty a prichádzali zranenia. Podarilo sa jej ešte na olympiáde v Pjongčangu 2018 vybojovať striebro v super G. V januári 2019 si znova pretrhla krížne väzy a v máji 2020 oznámila odchod na športový dôchodok. Vydala sa za dlhoročného priateľa snowboardistu Manuela Veitha a v júni 2021 sa im narodil synček Henry.

Veithová síce opustila zjazdovky, ale stále zostáva vyhľadávanou osobou v šoubiznise a zaujímavou je aj pre fotografov. Dokonca nemá problém nafotiť sa ani do katalógu známeho výrobcu plaviek. So sériou záberov sa podelila aj na Instagrame. „Zima neznamená vždy svahy... Presvedčte sa sami, pár záberov z môjho výletu na Tenerife,“ napísala kráska k záberom. Fanúšikovia z celého sveta jej skladajú komplimenty.