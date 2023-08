Český MMA bojovník Karlos Vémola sa po prehre s Patrikom Kinclom vrátil do Oktagonu víťazstvom nad argentínskym borcom Lucasom Alsinom. Zvíťazil až na body, čo mu dali fanúšikovia na Štvanici vyžrať. Ešte viac ich vyprovokoval, keď zverejnil svoju odmenu.

„Chápem vás. Keby som však vyhral už v 1. kole, hovorili by ste, že súper bol slabý,“ vyhlásil na pozápasovej tlačovke Terminátor, ktorý si za víťazstvo sľúbil odmenu. Nebola to nakoniec hocijaká odmena, ale musel pri tom siahnuť hlboko do vrecka. Pár hodín po zápase sa už kameroval v novom americkom športiaku Chevrolet Corvette. V minulosti už vlastnil amerického Mustanga, ale s pribúdajúcimi deťmi ho vymenil za väčšieho tátoša, priestrannejší Mercedes. Corvetta Lele a jej dvom deťom nebude stačiť.

„Počasie mi nedovolí previesť sa bez strechy v mojom novom americkom sne, ktorý už mám doma. Mám z neho veľkú radosť,“ posťažoval sa tak trochu bojovník s úsmevom na perách a s iskričkami v opuchnutých očiach. Auto mal už doma hneď v nedeľu popoludní a mohol ísť testovať. „Život je krátky, mali by sme si robiť malé aj veľké radosti a toto je poradne veľká radosť. Akurát som nečakal, že mi ho dovezú tak rýchlo,“ odkázal svojim fanúšikom cez sociálne siete.