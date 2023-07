Bol to škandál. Ukrajinská šermiarka Olha Charlanová (32) na MS v talianskom Miláne zdolala v šabli Rusku Annu Smirnovú 15:7. Po zápase jej nepodala ruku, za čo ju napriek výhre diskvalifikovali.

Charlanová pri tom už deň dopredu avizovala, že súperke ruku nepodá. Pri tom ju prezident Medzinárodnej šermiarskej federácie (FIE) Emmanuel Katsiadakis ju ubezpečil, že "je možné", aby si po víťazstve nepodávali ruky a namiesto toho sa dotkli čepeľami. „Myslela som si, že jeho slovo má váhu, ale zrejme nie. Táto federácia sa nikdy nezmení,“ kypela hnevom Ukrajinka, ale za svojim konaním si stojí: „Viem, že som sa rozhodla správne. Je tu niečo dôležitejšie ako medaily - moja krajina a rodina. Podporuje ma veľa ľudí, od športovcov, celebrít a tiež od vojakov v prvej línii.“ Charlanová ani do budúcna neplánuje ruským a bieloruským športovcom podávať ruky, i keď štartujú pod neutrálnou vlajkou.

Ukrajinská športovkyňa patrí medzi najúspešnejšie európske šermiarky. Z olympijských hier má štyri cenné kovy, z toho zlato v tímovej súťaži na olympiáde v Pekingu 2008. Ako malá sa najprv venovala tancu, ale lekcie boli pre jej rodinu príliš drahé. Dedo ju zadarmo priučil šermu, v ktorej uprednostnila šabľu. V začiatkoch to nemala ľahké, i keď sa už ako 13-ročná stala juniorskou majsterkou krajiny, tak prvé roky nemala ani na výstroj a musela si ho požičiavať. Charlanová je pri tom na Ukrajine jednou z najznámejších športovkýň. Do povedomia sa dostala aj účinkovaním v tanečnej show Let´s Dance. Je druhýkrát vydatá. Prvé manželstvo s ukrajinsky šermiarom Dmytrom Boikom jej nevyšlo. Teraz je šťastná v náručí ďalšieho kolegu Taliana Luigiho Sameleho. Počas zápasom je zahalená od hlavy po päty, ale keď zhodí šermiarsky úbor, tak je to pastva pre oči. Presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!