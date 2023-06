Inšpiroval ho Slota? Prídeme do Paríža na tankoch, vyhráža sa pred OH šéf ruských zápasníkov

O zákaze či reprezentovaní bez štátnych symbolov nechce ani počuť. Prezidenta Ruskej zápasníckej federácie Michaila Mamiašviliho zrejme inšpiroval bývalý slovenský politik Ján Slota.

Bývalý predseda chcel nasadnúť do tankov a nabrať smer Budapešť. Mamiašvili zase plánuje podobný „výlet“ do Paríža. Reagoval tak na možnosť, že Rusi by sa mohli na olympiáde v Paríži 2024 zúčastniť podobne ako tím utečencov, teda pod olympijskou vlajkou a hymnou namiesto národnej.

„Nemám k tomu čo povedať okrem toho, že tých, ktorí toto navrhujú, by mali poslať na miesto, ktoré je dnes všetkým známe. Ak nás chcú na olympiáde 2024 vidieť ako tím utečencov, potom musíme ísť do Paríža v tankoch. Nemáme inú možnosť,“ cituje Mamiašviliho stránka insidethegames.biz.

Takáto možnosť je nepredstaviteľná aj pre čestného prezidenta Alexandra Žukova. „To je jednoducho neprijateľné. Nezničia ruský šport, to je nemožné. Takéto požiadavky môžu vznikať a byť diktované len politickým tlakom,“ vyhlásil.

Po invázii ruskej armády na Ukrajinu dostali ruskí a bieloruskí športovci zákaz štartovať na vrcholných podujatiach. O tom, či budú môcť štartovať v Paríži na olympiáde budúci rok, ešte nie je rozhodnuté. Medzi návrhmi na kompromis bol aj ten, že by mohli štartovať tí športovci zo spomínaných krajín, ktorí nie sú spojení s armádou a ktorí vyhlásia, že nepodporujú vojnu. S takýmto návrhom prišiel Medzinárodný olympijský výbor.

Už pred pár mesiacmi však vyše 35 krajín uviedlo, že bude požadovať zákaz účasti všetkých ruských aj bieloruských športovcov na OH v Paríži.