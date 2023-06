Nyon – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu z prvého predkola Ligy majstrov 2023/2024 v druhom predkole stretnú s víťazom zápasu FC Urartu – HŠK Zrinjski Mostar. Rozhodol o tom stredajší žreb vo švajčiarskom Nyone.

Prvé zápasy druhého predkola sa odohrajú 25. a 26. júla, odvety sa uskutočnia 1. a 2. augusta. V úvodnom meraní síl by slovanisti nastúpili na pôde súpera. V druhom predkole sa žrebovalo 20 mužstiev. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín po šesť a jednej s ôsmimi účastníkmi. Víťazi postúpia do tretieho predkola a zdolané tímy budú hrať v treťom predkole Európskej ligy UEFA. Žrebovanie tretieho predkola LM sa uskutoční 24. júla. Informuje o tom portál uefa.com.

Slovan sa v 1. predkole stretne s luxemburským tímom FC Swift Hesperange, ktorý v uplynulej sezóne získal svoj prvý ligový titul. Termíny úvodných zápasov sú 11. a 12. júla, odvety sú na programe o týždeň neskôr 18. a 19. júla. "Belasí" sa v úvodnom dueli predstavia doma, odvetu odohrajú v Hesperange. Ten zaznamenal tento rok najväčší úspech od sezóny 1989/90, keď získal Luxemburský pohár. V Lige majstrov nastúpi na Tehelnom poli v premiére – v európskych súťažiach má na konte štyri zápasy, z ktorých nevyhral ani jeden.

žreb 2. predkola LM:

FK Žalgiris Vilnius/FC Struga - Galatasaray Istanbul

Ballkani/ PFC Ludogorec 1945 - NK Olimpija Ľubľana/ Valmiera FC

Rakow Čenstochová/FC Flora Tallinn - Lincoln Red Imps FC/ Karabach FK

KI Klaksvik/Ferencváros - BK Häcken/ The New Saints FC

HJK Helsinki/ Larne FC - Molde FK

Shamrock Rovers FC/ víťaz predkalifikácie - FC Kodaň

FCV Farul Konstanca/ FC Šeriff Tiraspoľ - Hamrun Spartans FC/ Maccabi Haifa FC

Aris Limassol FC - FK Partizani Tirana/ FC BATE Borisov

FC Urartu/ HŠK Zrinjski Mostar - ŠK SLOVAN BRATISLAVA/FC Swift Hesper

GNK Dinamo Záhreb - FC Astana/FC Dinamo Tbilisi

Dnipro-1 - Panathinaikos FC

Servette FC - KRC Genk

ďalšie termíny:

27. júna: semifinále predkvalifikácie

30. júna: finále predkvalifikácie

11./12. júla: prvé zápasy 1. predkola

18./19. júla: druhé zápasy 1. predkola

24. júla: žreb 3. predkola

25./26. júla: prvé zápasy 2. predkola

1./2. augusta: druhé zápasy 2. predkola

7. augusta: žreb play off

8./9. augusta: prvé zápasy 3. predkola

15. augusta: druhé zápasy 3. predkola

22./23. augusta: prvé zápasy play off

29./30. augusta: druhé zápasy play off